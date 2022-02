Carolina Crescentini e i “super pigiamini” dopo una notte da urlo: “La fine del mondo…” – FOTO

Carolina Crescentini si mostra nella sua più completa intimità e con un pigiama particolare indosso: i dettagli di un duetto inseparabile.

Una delle attrici emergenti del mondo del piccolo schermo è senz’altro, Carolina Crescentini. La new entry dall’inestimabile semplicità che la contraddistingue ha fatto la voce grossa nel sequel televisivo “Mare Fuori” e “Mare Fuori 2”.

Nelle vesti di direttrice di un carcere minorile ha saputo calarsi alla perfezione in una realtà degradata che spesso coinvolge la gioventù attuale. Tra casi irrisolti e incomprensioni non mancano le scene intime con il comandante dell'”IBM”, Massimo Esposito, interpretato da Carmine Recano.

Nella vita privata però c’è un altro in grado di dare soddisfazioni all’attrice, sotto tutti i punti di vista. La foto condivisa con gli utenti social e gli appassionati la dice lunga come stanno realmente le cose a livello sentimentale.

Andiamo a vedere nei dettagli uno dei momenti più intimi mai rinvenuti prima sul conto della Crescentini

Carolina Crescentini condivide un momento intimo in dolce compagnia: i dettagli della FOTO

Nessuno tra gli utenti Instagram si sarebbe mai aspettata un’uscita del genere da parte di Carolina Crescentini. L’attrice è in nettissima ascesa dopo il doppio successo con la fiction “Mare Fuori” e a poco a poco entra in confidenza con i fan più intimi anche per quanto riguarda i fatti di vita privata.

La foto postata sul profilo personale mette in evidenza uno dei simboli che la contraddistinguono dal punto di vista professionale. Un set di “pigiamini” a strisce bianco e nere, tipici dei detenuti in carcere.

In questa circostanza fuori dai riflettori però, Carolina si consola tra le braccia del compagno, il cantautore, Motta, uno degli artisti più in voga del momento della musica italiana.

“Siete la fine del mondo…” commenta estasiato uno dei follower di Carolina, il cui abbraccio fa pensare ad una notte da urlo appena trascorsa con il suo ‘principe azzurro’.

Siete rimasti anche voi colpiti da questo momento? Ora fan e telespettatori non aspettano altro che condividere con lei un’altra scorpacciata di emozioni con la terza serie di “Mare Fuori” già preannunciata.