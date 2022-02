Tornano in scena i sandali con la zeppa: ce lo dice Emma Marrone con il suo plateau firmato Gucci, già diventato tendenza della Primavera 2022.

Da oltre una settimana è finito il Festival di Sanremo. Come ogni anno, però, le canzoni concorrenti vengono riprodotte continuamente, dunque non smettiamo mai di ascoltarle, cantarle, ballarle e di incontrare i cantanti in gara ospiti nelle trasmissioni televisive.

Infatti, sul palco di Amici a Canale 5, Maria De Filippi ha invitato Emma Marrone.

E’ sempre emozionante rivederla sul palco che l’ha vista emergere. Ma le nostre emozioni non sono state solamente legate al suo intervento: noi fashioniste non potevamo non venir colpite dall’ennesimo outfit da urlo che la cantante ha sfoggiato in televisione.

Dal suo look casual emergono dei plateau firmati Gucci veramente strabilianti.

Dopo averci deliziate sul palco dell’Ariston tra merletti, pizzi, calze a rete e abiti in velluto, @real_brown ci fa innamorare del suo look casual chic. In particolar modo, perdiamo la testa per i sandali maxi con il tacco.

Rappresentano un bye bye alla stagione in corso e un caloroso benvenuto alla Primavera 2022.

Emma, il tuo modello è già diventato tendenza e la dice molto lunga sulle regole delle calzature trendy per la stagione calda: esuberanza è una parola chiave!

Emma Marrone e i sandali con plateau Gucci: che stile!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

“E’ sempre bello tornare a casa“, questo è stato il commento che la cantante di Ogni volta è così ha riservato per lo scatto che la ritrae durante il suo intervento ad Amici.

Emma era in splendida forma e la sua presenza è stata molto apprezzata dai fan. Il suo outfit ha rispecchiato in pieno tanto la personalità forte della cantante quanto la grinta che richiedono le nuove tendenze moda.

I sandali Gucci che l’artista ha indossato disegnano il nuovo concetto di femminilità, quello che la Primavera 2022 intende trasmettere.

Quest’anno il mondo del fashion si arricchirà particolarmente di plateau. Il modello pitonato di Emma rappresenta un azzardo in fatto di moda ma anche un ricordo delle sperimentazioni plastiche degli anni ’90.

E un punto a favore per questo tipo di scarpa è sicuramente l’aggiunta di qualche cm in più d’altezza: il plateau Gucci dal design ardito e audace è sia simbolo di nostalgia verso una moda passata che un “trucco” furbo per slanciare la figura femminile.

E quale miglior modo per indossarle se non quello di Emma? La cantante ha scelto un look molto easy composto da jeans a palazzo e giacca lunga, total black, con il bavero in raso. Questo ha permesso alla calzatura di primeggiare e prendersi tutti gli applausi che meritava.

Insomma, prepariamoci a tirar fuori i nostri vecchi plateau e ad acquistarne di nuovi: quest’anno non possiamo proprio dire di no!

Sarà il nostro modo di indossare con facilità un tacco 12.