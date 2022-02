Dopo il Covid per il settore di ristorazione arriva una nuova difficoltà: trovare personale non è più una cosa semplice. Il ristorante a Lecce “I Paladini” con un post ironico su Facebook scrive: “Cerco personale anche svogliato e maleducato”.

Proprietario della pizzeria, Marco Paladini è il titolare insieme al fratello di una pizzeria a Lecce e insieme alle difficoltà portate dalla pandemia, come la chiusura per molti mesi dell’attività, i green pass obbligatori e la paura della gente di sedersi in un luogo con altre persone, si è aggiunta una complicazione: trovare personale da assumere.

“Cerco personale anche senza esperienza e per i turni da fare ed i giorni in cui lavorare decidete voi“, così ha scritto Paladini sui social in maniera provocatoria. Sono ormai diversi i mesi in cui non è una novità la difficoltà da parte dei gestori delle attività di ristorazione nel trovare personale. Se da un lato i giovani non sono intenzionati a proporsi come la figura ricercata, dall’altra parte non sono particolarmente soddisfacenti le paghe proposte dai proprietari a fine mesi e questo non genera di certo interesse e motivazione da parte di un ragazzo per potersi presentare e lavorare in pizzeria. Il problema è ormai noto e dopo questo post provocatorio, anche sui social.

Pizzeria “I Paladini” cerca personale: ” I turni decideteli voi, anche maleducati io li assumo”

“Si presentano in pochi e quello che lo fanno per la poca esperienza lavorativa non riescono ad ottenere uno stipendio che possa soddisfarli“, queste le parole di Marco Paladini che ha anche raccontato di quelli che si presentano per lavorare, la maggior parte chiede di non essere assicurato per non perdere il reddito di cittadinanza percepito.

Il proprietario della Pizzeria è quindi preoccupato perché vista la situazione, è complicato formare una squadra. Al Quotidiano di Puglia ha confermato che la paga offerta è di circa 50 euro al giorno ma il problema continua a persistere anche negli altri luoghi di ristorazione. Di questo passo assicurare un rendimento costante alla propria attività diventa complicato.

