“Pochi gesti e tutto risplende”, Michelle Hunziker sguardo magnetico, ipnotizzante. E la scollatura? La ciliegina sulla torta – FOTO

Michelle Hunziker incanta i followers di Instagram con una foto alle prime luci dell’alba che ricalca la sua bellezza irraggiungibile.

“Michelle Impossible” è l’ultima creatura televisiva presieduta da Michelle Hunziker, in ripartenza dopo l’incredibile decisione di Antonio Ricci di rivoluzionare il copione di “Striscia La Notizia”.

Durante la prima puntata del talk show che rilancia definitivamente le sue ambizioni nel mondo dello spettacolo, ne abbiamo viste di tutti i colori. Un inizio nel segno dei “fuochi d’artificio” per la showgirl svizzera, che ha spiazzato letteralmente tutti con due particolari e incandescenti “duetti”.

Prima l’invitante siparietto con Ilary Blasi, poi il feeling collaborativo e non solo ritrovato con l’ex marito, Eros Ramazzotti al quale ha rifilato un bacio profondo, seppur a stampo facendo sognare tutti ad occhi aperti.

In seguito, la mamma di Aurora Ramazzotti ha frenato gli entusiasmi che si sono generati sul possibile ritorno di fiamma per la coppia che fu tra le più amate in assoluto. “Ci tengo a dire che io ed Eros siamo e restiamo solo amici…”.

Tuttavia in molti hanno storto il naso a tal proposito e c’è ancora qualcuno che spera in un ripensamento che avrebbe del clamoroso

Michelle Hunziker accende la passione nel weekend: la FOTO che lascia senza fiato

Michelle Hunziker ha cercato e trovato il modo per dare ulteriore seguito al successo dell’ultima ora “Michelle Impossible“.

In attesa di nuove e divertenti puntate dove la conduttrice svizzera vi diletterà con la sua unica e insostituibile simpatia, tra le foto del profilo social personale della showgirl è comparsa l’immagine divina di una Dea che non sembra risentire delle ‘cicatrici’ provocate dal tempo.

La Hunziker cavalca l’onda dell’entusiasmo dell’ultima ora pubblicizzando uno dei prodotti cosmetici che rendono la pelle perennemente brillante e giovane. Il segreto della sua eterna giovinezza si chiama “Beauty cream 02”.

Truccata con make-up della “Goovi“, Michelle fa da chioccia a tante ragazze emergenti. Il tentativo di imitarla stuzzica la maggior parte di loro, mentre per i ‘maschietti’, Michelle appare decisamente ipnotizzante con quello sguardo magnetico che ti ‘buca’ il cuore.

A completare il rilancio in termini estetici della Hunziker è una scollatura abbondante che evidenzia la strapotenza del suo seno, scevro di veli e reggiseni.

Insomma è bastato davvero poco per l’ormai ex compagna di Trussardi, per rilanciarsi in bello stile e tornare a sorridere alla vita come faceva un tempo.