Tomaso Trussardi nel mirino, la prima FOTO con le figlie dopo la separazione fa discutere. Motivo assurdo

L’imprenditore in queste settimane non ha voluto far sentire la sua voce dopo la rottura con Michelle, ha però postato una foto molto esplicativa con le figlie…

Solo un mese fa l’annuncio della loro separazione tramite una nota dell’Ansa in cui davamo comunicazione che il loro matrimonio durato 10 anni era giunto al capolinea. Tante le supposizioni che sono state fatte ma nulla di certo è mai stato confermato da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

Pare anzi che entrambi stiamo portando avanti le loro vite private nel migliore dei modi. La showgirl solo qualche giorno fa era in tv in primissima serata con “Michelle impossibile”, programma che a molti è stato quasi un voler dimostrare all’ex marito, o forse a se stessa, che avrebbe potuto farcela anche sa sola.

Il bacio appassionato con Eros Ramazzotti e il canto unanime di “Più bella cosa non c’è” è stato il grido di battaglia che la showgirl ha rivolto a chi la vede infelice e sola. La risposta dell’ex Trussardi non si è fatta attendere a lungo. Lui ha atteso qualche giorno per rilanciare con una foto che ha toccato il cuore di molti.

Tomaso Trussardi stavolta l’ha fatta grossa, cos’ha combinato?

Nessuna didascalia che accompagna l’ultima foto pubblicata dall’imprenditore che sulla sua pagina Instagram è tornato con un messaggio in codice bello e chiaro. Mentre Michelle ha voluto urlare a tutti la sua indipendenza, Tomaso ha invece preferito farlo in modalità silenziosa, senza troppi squilli di tromba o paginone sui giornali.

Ha semplicemente preferito mostrarsi di spalle mentre sul divano della sua casa di Bergamo Alta abbraccia le figlie Celeste e Sole.

Di fronte a loro sul divano del soggiorno anche Odino, il levriero che simboleggia il marchio della sua azienda familiare e alle pareti decine di quadri riferiti alla sua professione di imprenditore e di appassionato di motori, immagini di copertine di moda e il marchio stampato a lettere cubitali sulla parete e nei cuscini posti a corredo del divano giallo senape.

Molti hanno commentato favorevolmente il suo modo gentile di fare il padre: “Questo è spettacolo, non quello di Michelle! Tutto il resto non conta”, “Avete costruito una bellissima famiglia e l’amore vince sempre” aggiunge qualcun altro commentando lo scatto che ha ottenuto migliaia di like.