Dramma in strada: uomo si accascia e muore davanti al tabacchino

Ieri pomeriggio a San Cipriano d’Aversa, in provincia di Caserta, un uomo di 66 anni è morto dopo essere stato colpito da un malore in strada, davanti ad un tabacchino. Inutili i soccorsi.

Si è sentito male ed è crollato davanti ad un tabacchino sotto gli occhi di alcuni passanti. Questo il tragico destino di un uomo di 66 anni, deceduto nel pomeriggio di ieri a San Cipriano d’Aversa, in provincia di Caserta.

I passanti che si sono accorti dell’accaduto hanno soccorso l’uomo ed hanno chiamato il 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza con a bordo l’equipe medica del 118 che ha provato disperatamente a rianimare il 66enne, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Il 66enne, secondo quanto riportano i colleghi della redazione locale di Caserta News, si trovava in via Camillo Benso di Cavour davanti ad un tabacchino quando improvvisamente si è sentito male e, dopo aver chiesto aiuto, è crollato al suolo pochi istanti dopo. Il tutto sotto gli occhi attoniti di alcuni passanti che hanno subito soccorso l’uomo ed hanno lanciato l’allarme.

Dopo la segnalazione, il centralino del 118 ha inviato un’ambulanza sul luogo indicato. Lo staff sanitario, giunto sul posto, ha avviato tutte le manovre di rianimazione per strappare il 66enne alla morte, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Alla fine i soccorsi si sono dovuti arrendere costandone il decesso, sopraggiunto a causa dell’improvviso malore.

Costatata la morte per cause naturali, scrive la redazione di Caserta News, la salma è stata consegnata ai familiari per la celebrazione delle esequie che si svolgeranno oggi presso la chiesa di San Cipriano d’Aversa.