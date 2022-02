Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: morto operaio

Un operaio di 45 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri in un incidente in auto sulla provinciale tra Schieppe Angelica a Barchi (Pesaro e Urbino).

Tragedia nel pomeriggio di ieri nella provincia di Pesaro e Urbino. Un uomo di 45 anni ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi lungo la provinciale che collega Schieppe Angelica a Barchi. La vittima pare abbia perso il controllo della vettura sulla quale viaggiava che, uscita dalla carreggiata, si è ribaltata in un terreno.

Quando sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 per il conducente non c’era più nulla da fare. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso. I carabinieri si sono occupati dei rilievi e adesso stanno cercando di capire cosa abbia provocato il sinistro.

Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 19 febbraio, un uomo è morto in un drammatico incidente avvenuto sulla strada provinciale che collega la piccola frazione di Schieppe Angelica al comune di Barchi, nella provincia di Pesaro e Urbino.

La vittima è Simone Tomassetti, operaio 45enne residente a Sant’Ippolito. Secondo le prime informazioni, riportate dalla redazione del quotidiano Il Resto del Carlino, il 45enne era alla guida della sua Fiat Idea, quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha perso il controllo del mezzo che è terminato fuori strada ribaltandosi in un campo adiacente alla carreggiata.

Alcuni automobilisti, notando la vettura, hanno immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. Purtroppo, però, a nulla è valso il tempestivo intervento dei soccorsi che hanno potuto solo constatare il decesso di Tomassetti: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto

Sul luogo della tragedia sono sopraggiunti anche i carabinieri di Fossombrone ed i colleghi di Terre Roveresche che hanno provveduto ai rilievi di legge. Ora rimane da capire cosa abbia fatto perdere il controllo dell’utilitaria al 45enne che, riporta la redazione de Il Resto del Carlino, lascia un figlio 20enne.