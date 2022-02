Amici di Maria De Filippi: il serale è sempre più vicino ma non è detto che ci arriveranno tutti. Scopriamo cosa è accaduto nell’ultima puntata

Manca sempre di meno al serale di Amici di Maria De Filippi e i ragazzi della scuola non ci stanno più nella pelle. Purtroppo, non è detto che tutti riusciranno ad arrivare fino in fondo, proprio per questo motivo sono giorni davvero molto stressanti per gli allievi del programma. Scopriamo insieme chi sono stati confermati per il serale e chi invece no.

Proprio oggi, è stata registrata la puntata che andrà in onda domani su Canale Cinque alle 14:00 in punto. Partiamo subito dicendo che Michele Bravi è stato il super ospite di questo appuntamento. La puntata è poi cominciata e sono partite le prime sfide e anche le gare. LDA ha cantato “Le tasche piene di sassi”, dedicandola al fratellino appena nato.

Amici, anticipazioni della prossima puntata: Carola al serale, Christian infortunato

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Splendida”: Vanessa Incontrada irresistibile, sguardo magnetico e labbra sublimi. I fan gioiscono – FOTO

Elodie, invece, non ha cantato ma è stata la giudice della gara dei cantanti. Negli ultimi posti sono arrivati Albe e Calma, ma ora c’è solo una cosa da capire: riusciranno ad arrivare al serale? I due ragazzi continuano ad arrivare bassi in tutte le classifiche, e Anna Pettinelli sta riflettendo seriamente sul suo futuro e sul posto al serale.

LDA E Luigi sono arrivati primi ma in ogni caso Rudy ha deciso di non dare loro la maglia del serale, ha deciso di mandarli solo quando riusciranno a stupirlo in un modo particolare.

C’è stata anche una gara di ballo giudicata da Garrison ma Christian non si è esibito. A quanto pare, il ballerino dovrà stare fermo per almeno cinque giorni. Non è ben chiaro quello che gli è accaduto.

Carola, invece, ha ottenuto la maglia del serale. Dopo aver ricevuto un 6,5 da Garrison, la Celentano si è infuriata e ha deciso di darle la maglia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Gambe divine”: Maddalena Corvaglia in bikini, la posa incandescente scuote i fan. Panorama sbalorditivo – FOTO

Nunzio, invece, è arrivato ultimo in classifica. La Celentano, tra l’altro, lo ha denigrato affermando che non le piace né esteticamente né come balla.