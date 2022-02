L’estasiante Michela Quattrociocche folgora il pubblico della rete con un’immagine dalla sensualità irresistibile. Il tubino c’è ma non si vede.

L’appassionata per i piaceri della vita, come un’autentica nata sotto il fluido segno del Sagittario, ha dato prova quest’oggi di come pelle d’avorio e sensualità “senza limiti” siano un’innata prerogativa della sua vera essenza. Classe 1988, e fra le protagoniste della recente commedia destinata al grande schermo, di “Burraco Fatale“, l’attrice Michela Quattrociocche ha nuovamente fatto centro.

L’ardente dettaglio che rapirà in primis l’attenzione del pubblico, al di là della sua meravigliosa somiglianza con l’attrice statunitense nonché ammirevole attivista per i diritti delle donne, Angelina Jolie, non avrà precedenti. Oltre il suo sguardo nel vuoto, infatti, pare che da scoprire ci sia molto di più.

“Come la Jolie” Michela Quattrociocche sensuale oltre i limiti: scopre la parte più profonda – FOTO

