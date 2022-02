“Cosa ti farei” Alessandra Amoroso si concede senza freni. Il corpetto scollato è qualcosa di unico – FOTO

Alessandra Amoroso si è concessa in una veste davvero insolita al pubblico del web: in men che non si dica sono arrivati una valanga di commenti

Sono trascorsi quasi tredici anni dal giorno in cui Alessandra Amoroso trionfò ad “Amici” nella categoria “canto”. Un successo che l’artista leccese conseguì a scapito del suo compagno di squadra – il collega e amico Valerio Scanu -, e che le ha permesso di avviare una carriera a dir poco brillante all’interno del panorama musicale.

Sette gli album in studio pubblicati dalla nativa di Galatina, insigniti di svariati riconoscimenti che hanno premiato il talento di Alessandra. La Amoroso, apprezzatissima anche dall’universo social, può contare su una schiera di ben 3,6 milioni di followers. Proprio a loro, la cantante ha indirizzato il suo ultimo, entusiasmante scatto…

Alessandra Amoroso si concede senza freni. Il corpetto scollato è qualcosa di unico – FOTO

