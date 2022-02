Caso Gigi Bici: ritrovate tracce di sangue nella villa dell’arrestata

L’ennesimo rinvenimento incastra ancora una volta Barbara Pasetti, la fisioterapista 40enne attualmente in carcere per il caso Luigi Criscuolo.

Ancora nessuna verità sul giallo della morte di Luigi Criscuolo, meglio conosciuto in città come Gigi Bici. Dal decesso del 60enne, l’attenzione degli investigatori è ancora ferma sull’unica indagata sul caso: Barbara Pasetti. Nella villa della fisioterapista, 40 anni, è stata ritrovata prima la cassetta degli attrezzi di Gigi; in seguito, una pistola nascosta in giardino. I due dettagli emersi sono stati sufficienti a innescare l’arresto con l’accusa di reato di tentata estorsione.

Tracce ematiche nel giardino e negli interni della villa dell’arrestata Barbara Pasetti

Chi ha ucciso Gigi bici quell‘8 novembre a Pavia? Il giallo sulla morte del commerciante 60enne resta ancora oggi un mistero. Certe sono le dinamiche della sparatoria, suggerite dagli scatti dei dispositivi di videosorveglianza e comprovati dall’esito dell’autopsia. La pista confermata dagli inquirenti è la morte per colpo d’arma da fuoco all’altezza della tempia, convalidata ancora una volta dalle immagini delle telecamere: nella riapparizione della vettura della vittima nell’uscita di una frazione di Calignano, il finestrino dell’auto di Gigi presentava già il vetro frammentato.

Il veicolo di Gigi è stato rinvenuto a pochi metri di distanza dalla villa di Barbara Pasetti, attualmente in arresto. Dopo l’accusa di reato di tentata estorsione (per aver chiesto 390mila euro di riscatto ai familiari), al ritrovamento della valigetta e, infine, alla pistola sepolta in giardino: tutto sembra confermare la pista ipotizzata dagli investigatori. L’ultimo aggiornamento, secondo quanto riporta il Giorno, riporta la scoperta di un ulteriore indizio contro la professione d’innocenza della donna: la polizia scientifica ha rintracciato segni evidenti di sangue negli esterni e interni della villa dell’arrestata.

Al momento il focus dell’indagine è centrata su una tenda. Il materiale ematico sarà sottoposto a esame insieme alla polvere vetrosa ritrovata sul frammento di un bossolo.

Barbara Pasetti è stata arrestata il 20 gennaio ed è accusata di reato di tentata estorsione e occultamento di cadavere.