Valentina Vignali, ripresa di spalle scatena pulsioni primordiali: fiumi di ardite esclamazioni – FOTO

Valentina Vignali, la cestista bellissima da far tremare l’intero social. Un abito che non nasconde le sue grazie ma le valorizza. Iconica.

Valentina Vignali, la bellissima cestista fa fantasticare i milioni di followers che decidono ogni giorno di seguirla e di non perdersi nemmeno un post. E quest’ultimo non delude affatto le aspettative del web. Che sia tra le giovani più seguite degli ultimi tempi è noto, ma qual è il segreto di questo successo?

Non è solo una questione di bellezza, quanto piuttosto di simpatia, autoironia ed un’empatia che piace molto sui social. Dove spesso si crea un distacco tra il personaggio noto e gli utenti, la Vignali rompe questi schemi e dedica tanto tempo ai followers interagendo con loro e di questo non possono che essere orgogliosi. Ogni momento importante l‘influencer lo dedica a loro.

Valentina Vignali fa sognare, ripresa di spalle scatena intense emozioni

Lo avevo anticipato un po’ tra le storie, Valentina Vignali questa settimana sarà impegnata alla fashion week e pertanto dovrà indossare diversi vestiti bellissimi degli stilisti più rinomati. Un mondo glamour che farà impazzire letteralmente le appassionate di moda ma anche i maschietti ne rimarranno comunque contenti.

Basti pensare che almeno da quanto si evince tra le storie della sportiva, i capi che dovrà indossare metteranno in risalto il suo fisico, le sue forme. Un corpo sinuoso che viene valorizzato dalle collezioni delle principali maison di moda. Come il suo ultimo post il cui abito ne valorizza le forme.

Come possiamo ben vedere, trattasi di un abito da sera, quasi fiabesco e di colore lilla. Strati di tulle per rendere il tutto ancora più magnetico. Lungo fino ai piedi, la Vignali viene ripresa di spalle in modo da ammirare l’outfit – il suo sogno lilla – per intero e inoltre è possibile vedere i capelli fluenti, resi accattivanti da una piega di onde morbide.

I commenti sono tutti positivi, sia uomini che donne sono d’accordo nel dire quanto le stia bene questo dress. Chissà quanti ne vedremo ancora, la settimana è lunga e la Vignali – da appassionata di tendenze quale è – ci farà letteralmente sognare.