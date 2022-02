Le indiscrezioni sulla crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo un intenso momento di stallo, sembrano arrivare ad una svolta.

Dopo aver partecipato alla prima puntata di “Michelle Impossibile“, condotta dall’amica e fidata collega su Canale 5, il destino delle due conduttrici sembrerebbe avviarsi, di giorno in giorno, verso un simile destino. Per l’amarezza dei fan della storica coppia, Ilary Blasi, potrebbe aver già preso la sua decisione.

Questo inatteso allontanamento di Ilary potrebbe segnare il capolinea di una lunga storia d’amore. L’ex capitano della Roma, Francesco Totti, e la sempre più intraprendente showgirl iniziarono a frequentarsi nel lontano 2002, epoca per entrambi di promettenti esordi. Sorvolati a nozze diciassette anni fa, la loro “favola d’amore“, come ha suggerito in primis l’attenta lente di Dagospia a seguito di un’accanita lite fra i due in questi ultimi giorni, si starebbe apprestando a svanire.

Inattesa partenza di Ilary, la crisi con Totti si fa più seria – il VIDEO segna la rottura?

Ilary Blasi – VIDEO

Dopo l’animata discussione tenutasi in quel di Castel Gandolfo, con la famiglia al suo seguito, le crepe del loro rapporto sono state via via evidenziate da altri trascorsi rimasti celati fino a questo momento.

“Tutto può cambiare“, aveva ammesso Ilary in una recente intervista. Secondo alcune fonti, alla fine di settembre del 2021, ancor prima della loro gita fuori porta a Mosca, un insolito comportamento di Ilary avrebbe già fatto sospettare alcuni fan di un malinteso tra i due. La showgirl preferì non esporsi pubblicamente nel giorno del compleanno dell’ex bomber, non accennando ad alcun riferimento sui social al compleanno di Francesco. Pare, infatti, che lo stesso ex capitano avesse di conseguenza optato per trascorrere quella giornata in solitaria.

Gli occhi puntati sulla showgirl romana, in attesa di una smentita sulla crisi con l’ex calciatore, hanno evidenziato un particolare spiazzante. Ilary si è mostrata, stamani martedì 22 febbraio, in una storia sul suo profilo Instagram.

Ilary è ora in partenza verso una direzione sconosciuta. Che questo sia davvero il primo passo compiuto dalla showgirl per allontanarsi da Francesco?