Stefano De Martino, sempre più vicino al sì: è arrivata l’attesa proposta?

Il conduttore potrebbe aver ricevuto l’attesa proposta, stando alle indiscrezioni diffuse. Quale sarà la sua risposta? Il pubblico attende trepidante

Nonostante si trovi spesso al centro delle pagine di gossip per il rapporto con l’ex compagna -e madre del figlio Santiago- Belen Rodriguez, si discute di Stefano De Martino anche da un posto di vista professionale. Impegnato attualmente in Rai alla conduzione di “Stasera tutto è possibile“, per lui potrebbe arrivare a breve un’altra entusiasmante proposta.

Stando alle indiscrezioni rilasciate da TvBlog sembrerebbe sempre più vicino il coinvolgimento di De Martino in uno dei programmi Mediaset più seguiti e amati, considerato proprio dal conduttore come una seconda casa.

Maria De Filippi, arriva la proposta? Stefano De Martino sempre più vicino ad “Amici”

Sembrerebbe sempre più vicino il ritorno di Stefano De Martino ad “Amici“, il talent che lanciò l’allora ballerino e oggi conduttore. Già lo scorso anno Maria De Filippi puntò su di lui chiamandolo a rivestire il ruolo di uno dei giudici del serale e stando alle indiscrezioni di TvBlog il pubblico potrebbe assistere a un bis.

Manca circa un mese all’inizio della fase finale di uno dei programmi di punta di Canale 5, che tornerà a occupare il sabato sera della rete Mediaset al termine di “C’è Posta Per Te“. Se da una parte gli appassionati del talent si domandano chi saranno i ballerini e i cantanti che accederanno al serale, dall’altra cresce la curiosità sui giudici di questa edizione.

Secondo le voci riportate la conduttrice vorrebbe accanto a sé proprio Stefano De Martino, per il secondo anno consecutivo. Il legame tra i due è noto e il presentatore ha più volte partecipato come ospite alle sue trasmissioni. Nella scorsa edizione si è distinto per la fermezza, i commenti tecnici e l’ironia che lo contraddistingue, lasciando al pubblico il desiderio di rivederlo nuovamente nelle vesti di giudice.

Se la proposta dovesse davvero arrivare, impegni lavorativi permettendo, con molte probabilità i fan potrebbero rivedere l’ex ballerino nello studio di “Amici“. La conferma -o la smentita- della sua presenza arriverà inevitabilmente nelle prossime settimane, quando la fase finale del programma prenderà del tutto forma.