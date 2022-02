La Rai sta prendendo alcune decisioni drastiche riguardo alcune trasmissioni. Quali sono quelle che verranno cancellate?

La Rai in questi giorni sta valutando quali saranno i programmi che verranno confermati nella prossima stagione e quali, invece, subiranno una cancellazione definitiva.

A quanto pare alcune trasmissioni, soprattutto quelle improntate sul cosiddetto ‘infotainment’ non sono più condivise dai vertici Rai e per questo potrebbero essere messe fuori dal palinsesto. Alcuni dei conduttori più amati, quindi, ne pagheranno le spese e potrebbero non trovare più spazio nella tv di Stato. Altri invece verranno ricollocati alla guida di nuovi progetti.

Ma quali sono le trasmissioni fortemente a rischio?

Per ora la decisione è stata presa e riguarda due programmi in onda nella fascia oraria del primo pomeriggio e del mattino.

Vi sveliamo nel proseguo dell’articolo quali sono gli amatissimi conduttori che si vedranno spodestati del loro ruolo.

La Rai ha deciso: ecco quali sono i programmi messi fuori dal palinsesto

Le trasmissioni che subiranno quasi sicuramente una cancellazione, per ora, sono quelli che vanno in onda nel corso della stagione estiva.

Il primo programma che non verrà riconfermato è “Uno weekend”, lo spin off di “Unomattina” condottò lo scorso anno da Anna Falchi e Beppe Convertini. La coppia si era già consolidata alla guida di “C’è tempo per…” trasmissione sempre relegata nella mattina di Rai1 che, però, è stata bloccata alla fine di settembre 2020.

Anche in questo loro secondo impegno non hanno convinto i telespettatori e dunque non li rivedremo sul piccolo schermo, almeno per ora.

L’altro contenitore fortemente a rischio è ”Dedicato” con Serena Autieri. E’ andato in onda dal lunedì al venerdì dalle 9.55 alle 11.25 ma nei palinsesti estivi è stato spostato nel fine settimana, esattamente dalle 14 alle 15:15 del sabato.