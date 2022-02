Francesco Totti e Ilary Blasi, matrimonio ai titoli di coda. Lei con un altro al ristorante: il retroscena

Francesco Totti e Ilary Blasi, matrimonio ai titoli di coda? Lei viene beccata con un altro al ristorante: il retroscena assurdo

Nelle ultime ore, su tutti i canali social non si parla d’altro che della presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Una notizia che alcune testate avrebbero desunto dalle rispettive pagine Instagram dei due coniugi, che da un po’ di tempo non si mostrano più insieme come in passato.

Qualora la notizia fosse vera, si tratterebbe di un duro colpo per i fan del “pupone”, che fa coppia fissa con la bella conduttrice ormai da quasi vent’anni – di cui diciassette di matrimonio -.

Sono molti gli indizi che sembrano portare verso questa drammatica conclusione. Addirittura, c’è chi ha esternato il sospetto che la crisi vada avanti da un bel po’ di tempo, come dimostrerebbe un recentissimo fatto che riguarda proprio la splendida presentatrice. Lady Totti, infatti, è stata pizzicata a cena con una persona improbabile.

Francesco Totti e Ilary Blasi, matrimonio ai titoli di coda: lei con un altro al ristorante

Sono sposati da quasi diciassette anni ed hanno tre splendidi figli. Eppure, i rumors relativi ad un’imminente separazione hanno colpito persino la coppia più solida ed amata di tutte. Tra gli indizi che lasciano pensare ad una crisi tra Ilary e Totti, vi sono sicuramente le testimonianze social. La Blasi, infatti, non posta uno scatto assieme all’ex campione ormai da parecchie settimane.

Inoltre, proprio di recente, la conduttrice de “L’Isola dei Famosi” è stata pizzicata in un ristorante assieme ad un altro uomo. Si tratta del coreografo ed attore Luca Tommassini. I due, che sono stati beccati insieme anche in un noto locale romano, erano completamente soli.

Tutte queste inspiegabili coincidenze, unite al fatto che Totti e la Blasi appaiono sempre più restii alle dimostrazioni d’affetto tramite i social, hanno fatto scoppiare un vero e proprio caso mediatico.

Al momento, tuttavia, i diretti interessati non si sono ancora espressi a tal proposito. Solo l’intervento dei due coniugi potrebbe mettere definitivamente a tacere le malelingue.