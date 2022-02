Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, spuntano le foto insieme: nessuno se lo sarebbe mai aspettato dopo tutto questo tempo

Della passata edizione del “GF Vip”, il pubblico del reality ricorda soprattutto l’amicizia speciale che aveva unito Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. L’ex velino, a dir poco rapito dalla sua coinquilina, aveva tentato il tutto per tutto pur di conquistarla.

La calabrese, che in alcuni momenti aveva anche ceduto alle avances di Pretelli, alla fine decise di non intraprendere alcuna avventura sentimentale con il coinquilino. Come andarono le cose lo ricordiamo tutti: Pierpaolo, dopo aver conosciuto Giulia Salemi, si innamorò perdutamente di lei e i due iniziarono una travolgente relazione.

Ad oggi, tuttavia, alcune foto sembrerebbero rimettere in discussione tutto agli occhi dei fan. Le fanpage di Elisabetta e Pierpaolo, infatti, hanno portato alla luce qualcosa di inaspettato.

Elisabetta e Pierpaolo, dopo un anno spuntano le FOTO insieme: “Lo abbiamo sempre saputo”

Nonostante il loro rapporto non arrivò mai a concretizzarsi, Elisabetta e Pierpaolo rimangono una delle coppie che più hanno fatto sognare i telespettatori del “Grande Fratello Vip”. A distanza di un anno dalla loro avventura nel reality, infatti, parecchie fanpage continuano a sperare in un riavvicinamento tra i due.

Moltissimi gli scatti che vengono riproposti quotidianamente al pubblico dei social, e tutti della stessa natura: si tratta di immagini in cui Pretelli e la Gregoraci sono ritratti nei momenti di maggior intimità. Negli ultimi giorni, una pagina Instagram affezionata alla coppia ha condiviso questa dolcissima foto, in cui l’ex velino stampa alla modella un bacio sulla guancia, proprio durante una puntata della scorsa edizione.

A distanza di tempo, i commenti dei fan appaiono ancora più che speranzosi: “lo abbiamo sempre saputo… la vostra complicità era unica“. Eppure, nonostante la chimica tra i due fosse più che evidente, ormai non sembra più esserci alcuna possibilità per la coppia formata da Elisabetta e Pierpaolo.

Quest’ultimo, innamoratissimo della sua Giulia Salemi, sta pianificando il proprio futuro assieme alla sua dolce metà. La Gregoraci, dal canto suo, sembra ancora non aver trovato l’uomo della sua vita.