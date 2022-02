Importanti novità si apprestando a condire la vita della bellissima Federica Nargi e del suo grande amore Alessandro Matri. Che emozione!

Trascorsa oltre una decade in armonia e meravigliosamente una al fianco dell’altro, da quella primavera del 2009, qualcosa ora starebbe per cambiare. Quest’oggi, una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, composta dalla modella e storica velina di “Striscia La Notizia”, Federica Nargi, e dal dirigente sportivo ed ex punta del Cagliari, Alessandro Matri, pare stia riservando un’emozionante sorpresa ai loro ammiratori.

Dopo il loro fatidico primo incontro, avvenuto nel lontano 2008, la modella e l’ex bomber hanno pienamente condiviso la loro vita. Seppur avendo preferito, con passare degli anni, attendere il momento giusto per sorvolare a nozze. L’attesa è stata portata avanti unanimemente. Nonostante la nascita delle loro due bambine. La primogenita Sofia, venuta al mondo nel 2016. E la secondogenita Beatrice, nel 2019. Tale decisione, però, a distanza di tempo pare sia stata finalmente presa e poi confermata da entrambi.

Federica Nargi, terzo figlio con Matri? Per la coppia importanti novità in arrivo

Il matrimonio si celebrerà agli inizi della prossima stagione estiva. Quando Federica e Alessandro torneranno nel loro felice angolo di paradiso, dove iniziarono a conoscersi nelle meritate pause dal lavoro e dagli impegni durante la loro frequentazione. Come accade ogni anno dunque, la coppia ha infine dimostrato ai loro fan, grazie ad una recente intervista, due dettagli essenziali sul loro futuro insieme.

Il primo, di continuare a portare avanti la tradizione. Ovvero: trascorrendo anche le prossime vacanze estive nell’affascinante isola iberica di Formentera. Il secondo, quello di festeggiare, con alta probabilità nel mese di giugno, la loro trasognata unione proprio in quel luogo già colmo di bellissimi ricordi.

Infine, questo 2022, pare riservi un’ulteriore novità per la coppia. I due potrebbero infatti star valutando la possibilità di accogliere una new entry in famiglia.

Difatti, con il coronamento del loro sogno d’amore in estate starebbe maturando il loro sempre di più il desiderio, quanto la possibilità, di progettare e accogliere l’arrivo di un terzo bambino nella loro quotidianità.