Amadeus e Giovanna tornano con un grande annuncio. Fan ammutoliti

Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo fanno un grande annuncio al pubblico tramite social. Non riescono a contenere l’entusiasmo. Vediamo cosa è successo

Il conduttore Amadeus e la moglie Giovanna sono una delle coppie dello spettacolo più famose e più amate. Sono la coppia del momento, tutti parlano di loro. Affiatati e complici, li vediamo spesso fare coppia anche sul lavoro.

Amadeus e reduce dal grande successo ottenuto con la sua terza conduzione consecutiva del Festival di Sanremo. Anche quest’anno è stato un successone e chi credeva che il punto forte fosse la compagnia del suo complice Fiorello, si è dovuto ricredere. Ama è infatti riuscito a svolgere un lavoro eccellente anche da solo. A sostenerlo sempre, durante questa esperienza, la sua famiglia. Il figlio Josè e la moglie Giovanna non si sono persi una puntata, sempre seduti in prima fila a sostenerlo.

Amadeus torna in tv, questa volta insieme alla moglie

Amadeus è davvero inarrestabile. Dopo Sanremo è subito tornato in tv per riprendere la conduzione del suo programma I Soliti Ignoti, diventato ormai uno dei programmi di punta di Rai1, sempre più seguito e amato. Ma non finisce qui. Il 19 febbraio è anche ricominciato il programma Affari Tuoi e il conduttore anche in questo caso sarà proprio lui.

Ogni sabato sera Amadeus sarà impegnato con questa amatissima trasmissione che fa il suo grande ritorno. La prima puntata è già stata un successo. Questa nuova edizione del programma sarà ‘Formato famiglia‘, i concorrenti saranno accompagnati dai loro familiari e si terranno due manche. La seconda sarà riservata a personaggi famosi che giocheranno per vincere il montepremi.

In questa nuova avventura però, il conduttore non sarà solo. Ad accompagnarlo sarà proprio la sua metà. Già durante la prima puntata, lo abbiamo visto insieme alla moglie Giovanna che gli farà da spalla in questa edizione.