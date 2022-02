Silvia Toffanin, bufera per l’ultima puntata di Verissimo. Cosa si dice di lei

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più famose di Canale5. Con il suo storico programma Verissimo, tiene incollati allo schermo milioni di italiani. Ma nell’ultima puntata è accaduto qualcosa di inaspettato

La bella conduttrice Silvia Toffanin, moglie di Pier Silvio Berlusconi è una delle conduttrici più amate dal pubblico. Da tantissimi anni ormai è lei la padrona di casa del programma Verissimo, che ogni giorno ospita tantissimi ospiti diversi riscuotendo sempre un enorme successo di pubblico.

Il suo è il salotto i Canale5 più conosciuto ed amato. Tantissimi i personaggi del mondo dello spettacolo e non solo, che sono passati di lì per raccontarsi e raccontare le loro grandi storie. In una delle ultime puntate del programma è accaduto qualcosa di inaspettato. Un ospite del tutto insolito. Scoppia la bufera. La Toffanin, scrive Francesco Canino di Panorama, “è ormai la Fabio Fazio di Mediaset“.

Silvia Toffanin e l’ospite che non ti aspetti

Il grande ospite che ha fatto così scalpore è stato Jonathan Bazzi, scrittore di successo che durante la puntata ha trattato temi delicati ed inusuali rispetto a quelli trattati solitamente nel salotto di Verissimo. Bazzi è un giovane scrittore, finalista del premio Strega, grazie al suo romanzo Febbre. Durante l’intervista ha trattato temi estremamente complessi e delicati, ha parlato di omosessualità e del rapporto con il suo compagno, ha raccontato la sua personale esperienza della scoperta della sieropositività e di come si viva una cosa così devastante. “Quando è arrivata la diagnosi è stato complicato. Ma oggi si può tenerlo sotto controllo e le aspettative di vita sono diverse rispetto al passato. Non ho ancora capito come l’ho preso ma non è importante“. Questo è quanto ha raccontato a riguardo lo scrittore a Silvia Toffanin.

Un’intervista ed un ospite inaspettati ma sicuramente di grande impatto. Temi tali infatti, raramente vengono trattati in tv, ma la loro importanza non va fatta passare in secondo piano.