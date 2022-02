Suor Cristina è stata beccata, retroscena pazzesco: la fotografia non passa inosservata e sta facendo velocemente il giro del web.

Ci sono alcuni programmi televisivi che attirano sempre un gran numero si persone: da qualche anno, in tv, vengono riproposti format in cui le persone portano i loro talenti sul palco, cercando di conquistare il pubblico e soprattutto i giudici. Basti pensare a format come ‘The Voice’, ‘Italia’s got talent’ e ‘Tu si que vales’. Qualche anno fa, a conquistare il popolo italiano e il mondo interno fu Suor Cristina. La religiosa prese parte alla seconda edizione di ‘The Voice of Italy’ e con la sua voce fece impazzire tutti. Il video della sua audizione in cui cantava No One fu il quarto più visto su Youtube nel 2014.

Nel 2019 partecipò anche a ‘Ballando Con le Stelle’, venendo però eliminata nel corso dell’ottava puntata. L’ultima volta che i fans l’hanno vista in tv è stata nel 2020: la classe 1988 apparì in ‘Guess My Age – Indovina l’età’. Da un po’ di tempo circola sul web uno scatto decisamente particolare: l’immagine ha lasciato tutti senza parole e ha fatto il giro della rete a grande velocità.

Suor Cristina beccata con lui: la foto fa il giro del web

Suor Cristina, ormai lo sanno tutti, si è sposata in gran segreto e ha deciso di prendere i voti perpetui. Con il matrimonio con il grande amore della sua vita, Gesù, la classe 1988 è entrata così definitamente all’interno dell’ordine delle Orsoline. C’è una fotografia che però sta facendo il giro del web.

Vedere Damiano dei Maneskin e Suor Cristina nella stessa fotografia sembrava una cosa impossibile, eppure è successo. L’immagine ha ovviamente fatto il giro del web, lasciando tutti senza parole. Il cantante e la siciliana rappresentano proprio l’opposto: per questo motivo è impossibile non sorridere davanti allo scatto.