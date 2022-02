Charlene di Monaco, per lei accuse infamanti: il baratro ormai è vicino

Charlene di Monaco: il suo nome viene macchiato come non mai. Le parole verso di lei sono al veleno: Alberto cosa farà?

Charlene di Monaco ha interessato per mesi, e continua a farlo, l’attenzione del pubblico di mezza Europa. Non solo i sudditi di Monaco ma anche tutti i cittadini appassionati di personaggi reali. L’ex nuotatrice sudafricana sta affrontando il periodo più difficile della sua vita. Prima nel suo Paese natale con una serie di interventi che l’hanno debilitata, ora in una lussuosa clinica in Svizzera per continuarsi a curare.

I Grimani non hanno mai spiegato con precisione quale sia il malessere che affligge la principessa triste che ormai manca da Palazzo da troppi mesi. Il principe Alberto si divide tra gli impegni istituzionali e le visite alla moglie, senza considerare la cura dei bambini, i gemelli Jacques e Gabriella.

Come se non bastasse, ora su Charlene, cade un macigno pesantissimo. Verso di lei arrivano delle accuse infamanti che la mandano ancora di più nel baratro.

Charlene di Monaco: colpo basso nel momento inaspettato

Mentre Charlene di Monaco si trova in Svizzera, in una clinica lontana da tutto e da tutti, la vita a Palazzo va avanti. Proprio qui c’è una presenza che per la principessa non sarebbe stata affatto gradita. Si tratta di Nicole Coste, l’ex compagna di Alberto di Monaco con la quale ha avuto il figlio 18enne, Alexandre.

Una presenza che Charlene avrebbe mal sopportato. Tra le due donne, infatti, i rapporti sono stati sempre tesi e l’ex del principe ne ha approfittato ora che la principessa non c’è così da potersi sentire libera e meno ingombrante. Nicole ha partecipato anche alla festa di Santa Devota, patrona di Monaco.

In tale occasione ha rilasciato un’intervista a Bild nella quale parla anche di Charlene. Nei suoi confronti dichiarazioni inaudite e mai emerse prime. La Coste va a bomba sulla principessa e rivela dei particolari inediti che macchiano il suo nome.

La donna ha parlato di un vero e proprio oltraggio nei confronti del figlio. La moglie di Alberto quando sarebbe arrivata a palazzo avrebbe fatto spostare la camera di Alexandre nella zona destinata al personale e ai domestici.

Un vero e proprio affronto che la Coste ha tenuto per sé tutti questi anni e che, proprio adesso che Charlene non può “difendersi”, ha deciso di rivelare. Una pugnalata in piena regola in una sorta di guerra tra donne.