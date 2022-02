Riccardo Scamarcio e la sua nuova fidanzata, i due non si nascondono più

Riccardo Scamarcio da sempre non ama essere travolto dai Gossip ma, da diverso tempo sui social gira la notizia di una nuova donna presente nella sua vita, prima da un punto di vista lavorativo ed ora anche in quello sentimentale. Chi sarà?

Benedetta Porcaroli è la donna che ha rubato il cuore di Scamarcio. I due hanno lavorato insieme ad un film che uscirà in tutte le sale dal 24 Febbraio, “L’ombra del giorno”. A stretto contatto per diverso tempo gli attori si sono innamorati anche se in un primo momento hanno preferito nascondere la loro storia.

Riccardo Scamarcio è stato sposato dal 2020 al 2021 con la manager Angharad Wood con la quale ha avuto anche una bambina. Dopo le riprese del film che uscirà presto al cinema, l’attore ha mollato la moglie e si è innamorato della giovane Benedetta. L’attrice romana ha interpretato diversi ruoli ma quello che l’ha resa nota negli ultimi tempi è di certo il ruolo di Chiara nella serie adolescenziale “Baby”. Anche nel film “La scuola cattolica”, benedetta ha ottenuto non pochi apprezzamenti dimostrandosi, nonostante i suoi 24 anni, un’attrice brava e preparata, con ancora tanta strada da fare e tante cose da studiare, ma del resto chi è che può dirsi saturo di studio?

Riccardo scamarcio conferma la notizia: lui e Benedetta Porcaroli stanno insieme

In un’intervista Riccardo Scamarcio ha deciso di rompere una volta e per tutte il silenzio su questa storia mantenendo la sua linea implicita: “Non voglio commentare la legittima curiosità verso qualcosa di bellissimo come l’amore, il motivo è una questione di principio, questi sono fatti nostri”.

Del resto che Scamarcio non fosse un amante del gossip era notizia nota ma inevitabilmente quando fai un lavoro dove sei continuamente esposto al pubblico, anche la tua vita privata diventa oggetto di chiacchiera nonostante c’è chi come in questo caso Scamarcio fa di tutto per tenerla riservata.

Quanto questa storia durerà potrà dirlo soltanto il tempo, condividere la stessa passione per il mestiere dell’attore fa di sicuro da collante in un rapporto anche se spesso il successo che non sempre bussa nella stessa maniera alle porte di chi fa parte del mondo del cinema, potrebbe portare una si spera sana, competizione professionale.

