Wanda Nara è volata a Parigi per un weekend molto particolare: la procuratrice sportiva, infatti, ha deciso di fare un regalo speciale ad una persona importante

Wanda Nara è, senza ombra di dubbio, una delle persone più amate del mondo dei social e della televisione italiana. Nel giro di pochi anni, è riuscita a diventare una famosa procuratrice sportiva. La sua figura è molto importante, considerando che purtroppo siamo in una epoca in cui ci sono ancora tanti pregiudizi sulle donne.

Il fatto che Wanda sia una donna così bella, così sexy ma anche così brava nel suo lavoro, spesso ha messo in crisi moltissime persone. In ogni caso, ha anche tantissimi fans che la stimano tantissimo, per non parlare della bellissima famiglia che ha creato lei stessa con le sue forze. Ed è proprio alla sua famiglia che Wanda ha deciso di dedicarsi in questo periodo.

Wanda Nara, il weekend a Parigi con la persona più speciale

Wanda, infatti, è volata a Parigi questo weekend per portare suo figlio a realizzare un sogno che ha sempre avuto: visitare la meravigliosa Disneyland Paris.

“Compleanno a sorpresa a Disney Paris. Come sognavi ma non ti aspettavi che avremmo portato te e i tuoi amici fuori prima della scuola per godervi una giornata incredibile nel vostro parco preferito” ha esordito così Wanda sul suo profilo di Instagram, nella didascalia di alcune foto con suo figlio. “Non smettere mai di sognare perché la vita è godersi ogni momento al massimo e sognare. Possa tu crescere sano e continuare a diventare questo essere umano che ha tanto amore da dare. Ti amiamo con tutto l’amore“.

Lo scatto ha raggiunto milioni di likes in pochissimi minuti, ma soprattutto una richiesta che in tanti hanno ben pensato di farle: “Adottami, ti prego!”.