L’ex volto di Sanremo lo ammette davanti a tutti: “Ho quella voglia lì”

Fabrizio Moro, ex volto di Sanremo, si è lasciato andare a delle confessioni clamorose circa il proprio passato: nessuno riusciva a crederci

Dopo la vittoria conseguita nel 2018 con il brano “Non mi avete fatto niente“, Fabrizio Moro è tornato sul palco dell’Ariston interpretando il suo nuovo singolo “Sei tu“. Il cantautore romano, che è riuscito a distinguersi anche durante questa edizione del Festival, ha ottenuto un 12esimo posto in classifica.

La sua canzone è risultata essere vincitrice del premio Bardotti per il “miglior testo“. Recentemente intervistato da Vanity Fair, l’artista ha avuto l’occasione di ripercorrere non solo la propria carriera musicale, ma anche la propria infanzia. Nel farlo, il musicista non ha potuto evitare di confessare una delle sue più grandi “voglie”. Quello di cui ha parlato è davvero inaspettato.

Fabrizio Moro lo ammette davanti a tutti: “Ho quella voglia lì”. Nessuno se lo aspettava da lui

Nove gli album in studio registrati da Fabrizio Moro, cantautore nato a Roma nel 1975. Negli ultimi tempi, l’artista è nuovamente salito alla ribalta per via della sua esperienza sul palco dell’Ariston, dove si è esibito con il singolo “Sei tu“. L’esperienza sanremese, ovviamente, ha fatto sì che sulla sua persona si riaccendessero di colpo i riflettori della tv.

Recentemente intervistato da Vanity Fair, Moro ha avuto l’opportunità di ripercorrere il proprio passato. Nello specifico, l’artista ha raccontato un aspetto a dir poco singolare in merito alla propria infanzia: “era un quartiere fatto di case popolari, la mia famiglia aveva occupato un palazzo intero: tutti parenti“.

Stando a quanto rivelato, Moro avrebbe trascorso un’adolescenza all’insegna della condivisione e della felicità. “Ancora oggi mi è rimasta quella voglia di comune“, ha poi aggiunto l’intervistato, fermo sostenitore di un concetto di famiglia che, al giorno d’oggi, è nella maggior parte dei casi ormai superato.

Rivelazioni davvero inaspettate, quelle di Fabrizio Moro, che hanno permesso al pubblico che lo segue di conoscere preziosi dettagli in merito alla sua vita privata, che fino ad oggi non era mai emersa in termini così espliciti.