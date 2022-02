“Il bacio lesxo? Una scarica eroxxca”, scene a luci rosse tra due donne della casa: i nomi

Bacio passionale tra Delia e Soleil. Le due gieffine si sono rese protagoniste di una scena letteralmente a luci rosse: i dettagli

Il triangolo Alex-Delia-Soleil ha preso una piega che nessuno avrebbe mai potuto prevedere. L’attore, rientrato al “GF Vip” anche se solo temporaneamente, sta tentando di recuperare il rapporto con la Duran, la quale, tuttavia, non sembra particolarmente propensa ad una riconciliazione con il marito.

All’opposto, la modella avrebbe invece legato moltissimo con l’ormai ex nemica Soleil Stasi. Le due, che si sono vicendevolmente rivalutate, sono state persino le protagoniste di una scena letteralmente a luci rosse. La Duran, nel commentare il siparietto da poco andato in onda, non ci è andata affatto leggera: i dettagli vi lasceranno senza fiato.

“Il bacio lesxo? Una scarica eroxxca”: scene a luci rosse tra Delia e Soleil. I compagni insorgono

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 20 febbraio, Delia Duran si è ritrovata a discutere con Manila Nazzaro ed Alex Belli del momento di passione condiviso con Soleil Stasi. Le due donne, durante la serata di ieri, si sono lasciate andare ad un bacio travolgente durante lo svolgimento di una festa. La reazione dei compagni di avventura della modella è stata a dir poco furiosa.

“Il bacio lesxo? È stata una scarica energetica” – ha esordito la Duran, per poi chiarire la propria reale opinione sulla Stasi – “Nonostante tutto, ho trovato in lei una bellissima ragazza“. Manila Nazzaro, scioccata dal resoconto della compagna d’avventura, ha cercato di ammonirla in merito al messaggio che potrebbe essere giunto agli occhi dei telespettatori.

“Un bacio non è una scarica energetica, è una scarica eroxxca“, è sbottata la showgirl, invitando la concorrente a riconsiderare il peso delle proprie azioni. “Quando hai bisogno di una scarica abbracci le persone, non le baci in quel modo“, ha proseguito la Nazzaro, etichettando il gesto di Delia come superficiale e privo di senso.

Tutti i compagni della Duran hanno cercato di farla riflettere sulla questione, in particolare sui messaggi che rischiano di arrivare al pubblico a casa. La modella, per nulla pentita del bacio dato a Soleil, non ha voluto sentire ragioni: “io sono questa, se non piaccio non è un mio problema!“.