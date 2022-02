Veronica Peparini ha conquistato tutti durante l’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi: outfit semplice ma semplicemente efficace

Veronica Peparini è una delle professoresse più amate ma anche più discusse di Amici di Maria De Filippi. In ogni caso, si può ammettere che quello studio sia diventata la sua casa. Infatti, proprio qualche anno fa, all’interno del talent show ha trovato inaspettatamente l’amore con Andreas Muller, allievo del programma.

Andreas, all’epoca, era solo un suo allievo. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che tra loro due sarebbe scoppiato l’amore. All’inizio la loro relazione è stata molto criticata, ovviamente per la loro differenza d’età e per i ruoli che ricoprivano – e che, dopo l’edizione di Andreas, in un certo senso non ricoprivano più – ma con il passare del tempo hanno dimostrato che il loro amore è reale.

Veronica Peparini ha spiazzato tutti: la foto da record

