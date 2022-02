Carolina Stramare ha sorpreso tutti mostrandosi sublime nel suo ultimo post Instagram. Il social è in tilt, la sua bellezza paralizza i fan.

Curve prorompenti e sguardo penetrante. Così si è mostrata Carolina Stramare nell’ultimo contenuto condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram da ben 361 mila follower. L’ex Miss Italia torna a stupire, riprendendosi in tutto la sua bellezza.

23, di origini liguri, il suo nome è diventato conosciuto a seguito della partecipazione al concorso di bellezza più famoso del Bel Paese conquistandosi la vittoria della sua 80essima edizione.

Da allora ha preso parte a importanti shooting e posato come modella per i brand più famosi, conquistando molto successo anche suoi social. Dallo scorso anno si è lanciata nel mondo sportivo vestendo i panni di conduttrice di Helbiz Live format dedicato allo streaming della serie B.

A catturare l’attenzione negli ultimi giorni non solo i suoi traguardi lavorativi, ma anche la sua vita sentimentale. Secondo i rumurs sarebbe scoccata la scintilla tra la modella e il calciatore bianco nero Dusan Vlahovic.

Carolina Stramare scatena i fan: visione irresistibile

“Perfetta”, “Bellissima”, “Che grande”, sono solo alcuni dei commenti che si leggono sotto all’ultimo post condiviso da Carolina sulla sua seguitissima pagina Instagram.

Si tratta di un video incredibile in cui si mostra al naturale senza filtri: dallo sguardo, alle labbra da sogno, a colpire in particolare il top indossato dalla modella con cui ha scoperto il suo davanzale incredibile mandando letteralmente in tilt il social.

“Filter, don’t like”, le parole che si leggono in accompagnamento al video mozzafiato in cui è ritratta senza trucco e modifiche dettati dai filtri Instagram molto utilizzati sul social.

Subito è un boom di like e complimenti per il fascino dell’ex Miss Italia: occhioni verde ghiaccio, folta chioma corvina, lineamenti angelici, curve stratosferiche, la sua bellezza non smette mai di sorprendere tutti.