Una parentesi infuocata ipnotizza i fan di Benedetta Mazza. In centro, per l’ex modella, l’inverno pare sia già tramontato.

La conduttrice ed ex modella di origini romagnole, Benedetta Mazza, ha lasciato attonito il suo seguito in rete per via dell’audace outfit esibito soltanto poche ore fa. Così, in contemporanea a quella di “Back To School“, le avventure per una delle bellissime interpreti di “Loro“, pellicola capolavoro del regista Paolo Sorrentino, si accingono a proseguire con enfasi quest’oggi. E, soprattutto, in grande stile.

Classe 1989 e nata sotto il segno del Sagittario, dopo essersi messa in gioco con un prolifico percorso nella moda ai suoi esordi e colmo di soddisfazioni, Benedetta esordisce come conduttrice nel 2016. Per la trasmissione Rai “Gulp Girl“. Poi approda, nella veste di concorrente lo stesso anno, a “Pechino Express” e più tardi in altri reality del piccolo schermo. Fra questi il “Grande Fratello Vip” e “Tale E Quale Show”. L’apparizione di oggi, invece, pare sia dovuta in primis ad un intenso e recente colpo di fulmine. Scopriamo ora di cosa si tratta.

“Fuoco importante” Benedetta Mazza divina si mette a nudo: lo spacco è vertiginoso – FOTO

“Io che sfido il freddo per immortalare l’outfit che la mia @giulianatiofficial ha scelto per me“. Un fiore di loto in primo piano, con schiena scoperta e un sorriso da lasciare senza fiato, Benedetta presenta così la sua mise en place “elegantissima e audace” al pubblico su Instagram.

Un “fuoco importante“, quest’ultima apparizione di Benedetta, stando al commento di alcuni suoi fan in rete. Capace di far dimenticare anche ai presenti attorno a lei le ancora glaciali temperature di metà febbraio. Una ventata di brezza estiva, dunque, grazie alla sua apparizione ha subito contagiato piacevolmente l’atmosfera in quel di Milano. E con più precisione all’interno del cortile del noto Palazzo Turati.

“Innamorata della tua nuova collezione“, continua più tardi la conduttrice in didascalia. Orgogliosa di presentare nei dettagli ciò che @giuliancouture ha realizzato per rappresentarla al maglio.

L’outfit è composto da un lungo abito di raso in total black, un paio di meravigliose décolleté classiche in vernice nera, una giacca avorio e infine una mini pochette en pendant con il resto.