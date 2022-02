Impensabile supporre che Sonia Bruganelli possa facilmente stancarsi delle polemiche sul suo conto, il contraccolpo ora è devastante.

Dopo essere stata presa di mira dal gossip per via della sua “lussuriosa specchiera” firmata Louis Vuitton, la bellissima imprenditrice romana, Sonia Bruganelli, torna alla carica quest’oggi, domenica 20 febbraio. E con alla mano una nuova vicissitudine, a tal punto curiosa, da far sì che venga immediatamente raccontata.

L’opinionista in carica alla sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, pronta a volgere al termine il prossimo 14 marzo, aveva già spiegato la natura del suo temperamento e delle sue attitudini al pubblico, smascherando fino in fondo la sua vera personalità. “Tutti hanno piacere a mostrare le cose belle“, aveva spiegato in una recente intervista la casting director per il piccolo schermo. “Io ho il privilegio di fare una vita più comoda“, ha poi ammesso prima di svelare quanto accaduto poche ore fa.

“Tale madre…” Sonia Bruganelli fuochi d’artificio dopo la polemica: meravigliosa creatura – FOTO

“Tale madre…” Scrive in didascalia la nata sotto il segno dell’Acquario. “48 anni fa lei era molto molto impegnata“, continuerà divertita.

“Come due sorelle“, scriverà qualcuno. Bionda chioma e intramontabile smokey eyes per entrambe, ad ogni modo. Così madre e figlia sono pronte a concludere in bellezza i festeggiamenti di un giorno così speciale. Con invito rivolto ad amici, colleghi e parenti, nella serata di ieri, 19 febbraio, Sonia ha spento poche e simboliche candeline al fianco del marito e celebre conduttore di “Avanti Un Altro”, Paolo Bonolis.

Il sobrio ma dinamico party si è svolto presso il noto “Johnny Micalusi Ristorante“, situato in Viale Parioli, nel cuore della Capitale. “Se facessi vedere solo che cucino o vado a far la spesa sarei molto più falsa“, e quest’ammissione non può che legarsi alla perfezione con i successivi “fuochi d’artificio“.

Ed è proprio questa la base su cui si fonda l’amore del suo pubblico. Posto discretamente al di là delle facili critiche dimostratesi in più occasioni e ben lungi dall’essere costruttive. Perciò, il conclusivo appellativo di “meravigliosa creatura“, sarà stavolta più che meritato. E non solo per la sua intrinseca bellezza.