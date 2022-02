Pisa, un uomo tenta il rapimento di un bambino di 9 anni. La sorella, che era con lui, riesce a dare l’allarme e a far scattare l’arresto

Un tentativo di rapimento, fortunatamente andato male, quello messo in atto a Pisa da un uomo 52enne.

Momenti di puro terrore quelli vissuti dal bambino di 9 anni che, mentre passeggiava insieme alla sorella maggiore, si è visto strappare con la forza e portare via da un uomo che voleva rapirlo. Una fuga che fortunatamente, proprio grazie al pronto intervento della sorella, si è conclusa quasi subito con l’arresto dell’uomo.

Pisa, sventato il rapimento di un bambino di 9 anni

Inquietante episodio quello avvenuto a Pisa. Un uomo ha tentato di rapire un bambino di 9 anni. Il piccolo stava passeggiando in compagnia della sorella maggiore, di 17 anni, quando l’uomo si è avvicinato afferrandolo e dandosi poi alla fuga. L’intervento fulmineo della sorella, che si è subito messa ad urlare richiamando così l’attenzione dei passanti, è stato fondamentale. Alcune delle persone presenti in strada sono infatti intervenute per recuperare il bambino che così è potuto tornare sano e salvo tra le braccia della sorella. Il rapitore si è subito dato nuovamente alla fuga. La madre del bambino è allora intervenuta allertando le forze dell’ordine. I carabinieri hanno quindi messo a punto un’azione a tenaglia, facendo riversare in via Cesare Battisti un gran numero di pattuglie. L’azione ha portato, dopo pochissimo tempo, al fermo e all’arresto del ricercato. Il rapitore è un uomo di 52 anni di origini filippine, senza fissa dimora.

Nei giorni precedenti era già accaduto un fatto inquietante che fortunatamente non aveva avuto alcun seguito. L’uomo aveva preso di mira una bambina 11enne, da giorni la seguiva e la pedinava, la aspettava fuori dalla palestra che frequentava e ne studiava gli spostamenti. La bambina spaventata da questi episodi aveva denunciato il tutto alla polizia che aveva così identificato l’uomo.