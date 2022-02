Giorgia Rossi ha estasiato il popolo del web con uno sguardo penetrante. La visione ha mandato in tilt Instagram: subito è boom di like e complimenti.

Occhioni magnetici, sorriso luminoso labbra da sogno. Giorgia Rossi ha fatto sognare il pubblico con un primo piano da infarto condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram dove racconta la sua quotidianità scandita tra gli studi televisivi e gli shooting.

Nata 34 anni fa a Roma, è una conduttrice e giornalista sportiva molto conosciuta nel mondo televisivo: da collaborazioni con Mediaset e Sky dal 2020 è approdata a DAZN concretizzando il suo desiderio di seguire le partite in diretta.

Accanto a questa brillante carriera ha raggiunto una grande popolarità sul web tanto che su Instagram è seguita da ben 498 mila follower estasiati dal suo feed da sogno. Ogni contenuto stuzzica sempre l’immaginazione come è accaduto con l’ultimo post sublime condiviso.

Giorgia Rossi mozzafiato: lo sguardo penetrante incanta i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

L’ultimo post condiviso su Instagram da Giorgia Rossi ha alzato la temperatura del social. Si tratta di un carosello di foto da momenti durante il format DAZN.

A colpire in particolare il primo scatto in cui è ritratto il suo volto perfetto: intenta a truccarsi, il primo piano ha sciolto i fan in estasi tra il suo sorriso incredibile, il suo sguardo e la sua folta chioma bionda.

Indosso un collo alto bianco, per l’occasione ha scelto una piega mossa e un make-up fresco che ha messo in risalto i suoi lineamenti angelici. Nota per il suo talento, la sua bellezza e il suo stile l’hanno resa un’icona tra le conduttrici sportive tanto che di recente ha preso parte a una puntata di “Detto Fatto” dove è stata protagonista di un tutorial legato alla scelta delle scarpe.

“Fantastica”, “Meravigliosa”, “Senza parole”, “Spettacolare”, “Un sorriso che abbaglia”, sono solo alcune delle parole di apprezzamento che si leggono sotto all’ultimo incredibile post condiviso dalla conduttrice a dimostrazione di come ogni suoi contenuti mandi sempre i fan in estasi.