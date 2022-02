E’ morto in ospedale il neonato di appena un mese finito sul binari della stazione di Pavia. Indagato il padre

E’ morto dopo 17 giorni il neonato finito sui binari della stazione di Pavia‘ . Il piccolo aveva appena compiuto un mese di vita ma purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto alla Patologia Neonatale del Policlinico San Matteo di Pavia dove era ricoverato dallo scorso 2 febbraio, giorno dell’incidente.

Nonostante i medici abbiamo fatto tutti i tentativi possibili per salvargli la vita, purtroppo il bambino non ce l’ha fatta. I medici hanno affermato come le ferite riportate a causa dell’incidente, tra cui trauma cranico, frattura di un arto e varie contusioni, fossero troppo gravi per permettergli di salvarsi.

Tragedia a Pavia, il neonato finito sui binari non ce l’ha fatta

La tragedia aveva avuto inizio lo scorso 2 febbraio presso la stazione ferroviaria di Pavia. Il bambino era in compagnia del padre, un uomo 44 enne, quando al passaggio di un treno merci è finito sui binari con il passeggino. Il neonato non è stato investito dal treno ma nella caduta ha riportato lesioni rivelatesi fatali. Il padre aveva portato il piccolo a fare una visita di controllo a due settimane dal parto. Adesso si indaga su di lui per omicidio colposo e abbandono di minore.

Il piccolo è stato trasportato all’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Pavia dove verrà eseguita l’autopsia sul suo corpo. Si continua ad indagare su quanto accaduto per chiarire le esatte dinamiche delle tragedia. Non è ancora chiaro in che modo il neonato sia volato sui binari, se a causa dello spostamento d’aria o se sia stato agganciato da un vagone del treno. La Procura ha chiesto di aprire un’indagine per far luce sulla questione e sono in corso accertamenti della polizia ferroviaria per stabilire la velocità tenuta dal treno durante il suo passaggio. Per il momento l’unico indagato resta il padre del bambino. Si attendono ulteriori sviluppi.