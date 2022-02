“Beautiful”, colpo di scena: Ridge tra le braccia della sua ex più famosa – FOTO

Beautiful, anticipazioni americane: Ridge torna tra le braccia della sua ex più famosa dopo il tradimento di Brooke.

Nelle ultime puntate americane di Beautiful la situazione tra Ridge e Brooke si è complicata di nuovo. Deacon è tornato in città e Brooke è ricaduta nella sua trappola: i due si sono baciati, siglando l’ennesimo tradimento della Logan nei confronti di Ridge. Steffy e Thomas sono convinti che il padre sia arrivato al limite di sopportazione e sperano che possa tornare presto da Taylor. La Heyes però non è convinta e ricorda loro che le cose tra Brooke e Ridge si sono sempre sistemate, in un modo o nell’altro.

Nel frattempo Ridge e Deacon sono protagonisti di un brusco scontro. I due si odiano dai tempi in cui l’uomo tradì Bridget con Brooke e sembrano non riuscire a trovare un punto di incontro. Dopo aver lasciato l’altro a “Il Giardino”, il Forrester si reca a casa di Steffy dove trova la sua vecchia famiglia riunita ed intenta a discutere del suo rapporto con Brooke.

Beautiful, anticipazioni americane: scatta il bacio tra Ridge e Taylor

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Brooke cercherà di contattare Ridge ma senza successo. Non sa che Thomas ha visto la chiamata in entrata e ha deciso di nascondere il telefono del padre, in modo che non si accorga che la moglie vuole parlargli. Non ricevendo risposta, Brooke decide di uscire di casa e andare a cercare il Forrester nell’unico posto in cui è certa di poterlo trovare: a casa di Steffy.

Giunta alla casa sulla scogliera, tuttavia, Brooke si ritrova la strada sbarrata da Thomas. Il giovane Forrester le ricorda che è sempre stata una pessima influenza nella vita di Ridge e che il padre merita una donna che lo ami davvero… una donna come Taylor. Thomas la invita dunque a ritornare a casa, dato che è evidente che Ridge preferisca passare nel tempo con la sua vera famiglia.

Nel frattempo Steffy ha furbamente deciso di lasciare Ridge e Taylor da soli, affinché possano confrontarsi su ciò che sta accadendo nelle loro vite. In questa circostanza Taylor si esprime duramente nei confronti di Brooke, facendo notare all’ex marito che in un modo o nell’altro si ritrovano sempre nella stessa situazione.

Confuso dalle parole di Taylor e da quanto appena successo, Ridge comincia a pensare che forse sia lei la donna della sua vita (in fondo è anche l’unica che non l’ha mai tradito!). Così, preso da un impeto di coraggio, la bacia, dando inizio ad un’altra serie di incomprensioni che lo allontaneranno sempre di più da Brooke.