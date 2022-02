“Beautiful”, l’album dei ricordi: Brooke, Thomas e le bacche allucinogene – FOTO

Beautiful, vi ricordate quella volta che Thomas e Brooke rimasero vittime di un incidente aereo? Le bacche allucinogene sono rimaste nella storia della soap.

Era il 1987 quando Beautiful andava in onda per la prima volta negli USA per poi essere approdare in Italia appena due anni dopo. Da allora gli intrighi amorosi e i drammi familiaridei Forrester non hanno mai smesso di farci compagnia. Darla Einstain, Nick Marone, Sheila Carter, Caroline Spencer sono solo alcuni dei nomi che hanno popolato il fantasioso mondo di Beautiful al fianco di personaggi storici quali Brooke Logan e Ridge Forrester. Ripercorriamo insieme alcuni dei momenti salienti della storia della soap tramite l’album dei ricordi di Yeslife.

Oggi riviviamo l’intensa avventura di Brooke e Thomas dopo l’incidente aereo che li fece rimanere bloccati su un’isola deserta. Tra i due, infatti, non c’è stato solo odio…

I tempi d’oro di Beautiful: Thomas, Brooke e le bacche velenose

Era il 2011 quando Brooke e Thomas partirono per un viaggio in Europa per promuovere la Taboo Line. Si trattava della prima linea realizzata completamente dal giovane Forrester e la campagna promozionale doveva avere lo scopo di avvicinare i due, da sempre nemici. A causa di una forte turbolenza, tuttavia, l’aereo precipitò in una sperduta isola delle Fiji. Brooke e Thomas furono gli unici a sopravvivere all’impatto.

Dopo aver sofferto la fame per giorni, Brooke trovò delle bacche e costrinse Thomas a mangiarle. I frutti tuttavia si rivelarono delle sostanze allucinogene ed afrodisiache che alterarono i loro sensi. Cosa successe tra i due (oltre a numerose scenette comiche) rimane per lo più un mistero. Gli scheggiatori, infatti, preferirono lasciarlo alla liber interpretazione del pubblico. Ciò che è certo è che Ridge, che salvò i due grazie all’aiuto di Bill, non passò dei mesi affatto tranquilli dopo il loro ritrovamento.

Siete desiderosi di rivivere ricordi legati a Beautiful che pensavate di avere rimosso? Continuate a seguire la nostra rubrica!