Ambra Angiolini e Francesco Renga, una delle coppie più amate dal pubblico italiano. La loro storia ha fatto sognare ad occhi aperti, purtroppo è stata una favola senza lieto fine. Il motivo dell’addio spiazza tutti, è un fulmine a ciel sereno.

Ambra Angiolini è una delle attrici più brave ed apprezzate nel panorama artistico italiano, la vediamo splendente e professionale sia sul piccolo che sul grande schermo, è diventata famosa grazie al programma “Non è la Rai”, in onda negli anni ’90. Nella sua vita ci sono diversi successi, ha conquistato anche un telegatto come personaggio televisivo dell’anno. Nel 1994 ha pubblicato il suo primo album, T’appartengo, diventato celebre anche oltreoceano.

Francesco Renga è un cantante che ha impreziosito il mondo della musica in Italia, la sua voce graffiante, tenebrosa, ed il suo aspetto da bello ed impossibile, hanno conquistato i cuori di milioni di fan. Nel 2005 ha vinto il Festival di Sanremo con il brano Angelo, nel 2011 arriva il disco d’Oro insieme a tanti altri successi professionali.

La storia tra Ambra e Francesco ha fatto sognare ad occhi aperti, tutti speravano potesse essere per sempre, ed invece…

Angiolini – Renga, ecco il motivo della separazione. Fan increduli

Francesco ed Ambra si sono amati per 11 lunghi anni, il loro amore è sbocciato nel lontano 2004, da questa passione travolgente ed irrefrenabile sono nati due figli, Jolanda (la primogenita) e Leonardo. Purtroppo nel 2015 il loro amore è finito lasciando l’amaro in bocca a milioni di fan che credevano nella loro relazione.

Dopo la rottura i due hanno proseguito per strade diverse, l’unica cosa che li ha uniti per tutti questi anni è stato l’amore per i figli ed il bene che ancora nutrono l’uno per l’altra. L’attrice dal 2017 ha fatto coppia fissa con il mister Massimiliano Allegri, la loro storia è naufragata nel 2021 alzando un polverone mediatico tra cose dette e presunti tradimenti. Il cantante si è innamorato di un’ imprenditrice di Brescia, Diana Poloni.

Ambra e Francesco insieme erano bellissimi, sorridenti, affiatati, innamorati. Dopo anni il motivo dell’addio lascia senza parole, chi l’avrebbe mai detto.

Ambra e Francesco si sono incontrati per la prima volta in una trasmissione radiofonica, nel lontano 2044, da quel momento è scattato il colpo di fulmine. Si sono innamorati, sposati, hanno costruito una famiglia e si sono separati, perché?

Il motivo, spiegato dall’attrice, riguardava la sua felicità. Francesco non le dava più spensieratezza e serenità ed è per questo che ha deciso di compiere questo gesto d’amore verso se stessa. La separazione è stata consensuale, il cantante non avrebbe mai tenuto in catene l’amore della sua vita.

Ambra ha confessato che Francesco è un uomo amabile ma complicato da gestire, per quanto di due si siano amati e voluti bene, la relazione era diventata una prigione dalla quale Ambra ha scelto di evadere.