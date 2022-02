Kate Middleton e l’omaggio a Lady Diana: una tradizione che va avanti

Kate Middleton, il piccolo George e Lady Diana. Un filo indelebile che si mantiene intatto grazie ad un rito che si ripete. Fa sciogliere il cuore

Kate Middleton è una delle donne più in vista del momento. Sa bene di avere i riflettori addosso ma anche una grande responsabilità. Del resto le voci su una sua possibile salita al trono al fianco di William si fanno sempre più insistenti. La Regina Elisabetta avrebbe intenzione di saltare un gradino nella scala della discendenza e scegliere direttamente il nipote William come suo erede anziché Carlo. Nulla di confermato ovviamente dalla casa reale per il momento.

E poi c’è la famiglia, un vero scrigno da proteggere e difendere. I bambini per Kate sono tutto e lei cerca sempre di tenerli lontani dai riflettori e dalla loro invadenza. C’è però un dettaglio sul piccolo George che è emerso in questi giorni ed è davvero tenero. Parla di lui, della sua mamma e di un legame indelebile con nonna Lady Diana.

Kate Middleton, George ed un racconto particolare su Lady Diana

Cosa lega Kate Middleton, il piccolo George e Lady Diana a parte il legame di parentela? Un’usanza, una tradizione che si tramanda grazie alla madrina del piccolo principe ben accolta dalla Duchessa. A raccontarla proprio Lady D. Julia Samuel, madrina di battesimo di George, nonché grande amica della defunta principessa.

Proprio Lady D aveva inaugurato una sorta di rito legato al battesimo. Tutti i padrini avevano il “compito” di acquistare ai propri figliocci dei regali simpatici, chiassosi e che non fossero facili da costruire. La Samuel fin dal battesimo del piccolo George ha seguito l’indicazione della principessa e ancora oggi tiene in vita questa usanza. Lo ha raccontato proprio lei in un episodio del podcast How to Fail with Elizabeth Day.

Cosa regala al suo figlioccio? “Mi limito a fare a George quello che Diana ha fatto a noi: regalo al piccolo dei giocattoli particolarmente rumorosi e da montare, anche piuttosto difficili”, ha detto con molto orgoglio. A George piacciono tanto e questo è un modo anche per far trascorrere del tempo in più i piccolo con i genitori e per ricordare la nonna che non c’è più.