A “Storie italiane” uno degli ospiti in collegamento ha rivelato un retroscena sulla sua vita privata: nessuno l’ha mai saputo

E’ andata in onda un’altra puntata di “Storie Italiane” dove Eleonora Daniele ha parlato di una vicenda che ha fatto molto riflettere, soprattutto gli ospiti in studio e in collegamento.

Nella prima parte dell’episodio, la presentatrice ha raccontato la storia di Greta Gita, Miss e modella ungherese scambiata per pusher e finita in prigione per 74 giorni. La sua carriera, appena iniziata, è stata rovinata per un errore. Oggi, la modella chiede un risarcimento allo Stato per l’ingiustizia subita.

“Storie italiane”, la rivelazione di Giovanni Terzi

Greta Gita era in collegamento a “Storie italiane” dove ha raccontato la vicenda che le ha stravolto la vita. Ha spiegato che inizialmente non la credevano. Nel mirino c’è anche il proprietario dell’agenzia per cui la modella lavorava.

Dopo il trauma, la professionista ha paura anche di viaggiare, di prendere un aereo, non riesce a spiegarsi quello che le è successo. “Un giorno stai bene, hai una vita normale e nel giro di cinque minuti diventi una narcotrafficante – ha ironizzato la presentatrice – la vita ti può cambiare da un momento all’altro senza essere né consapevole né aver causato nulla”.

In collegamento c’era anche Roberto Alessi che ha consigliato alla vittima di non rinunciare ai suoi sogni e di continuare la sua vita a testa alta. Ha affermato che ogni ragazza deve andare da un’agenzia qualificata.

Poi prende la parola Giovanni Terzi che non riesce a comprendere il senso dell’arresto preventivo: “Ci sono misure alternative, un approfondimento, spero in una svolta della giustizia – ha spiegato – non si può rimanere in carcere per quasi due mesi senza motivo, c’è di mezzo la vita di una persona”.

Poi la rivelazione inaspettata: “L’arresto per uno che poi è innocente, io l’ ho passato, è una cosa devastante – ha riferito – non scherziamo, c’è morto mio padre”.

La discussione è continuata per poi passare ad altri argomenti come l’abuso e la violenza sulle donne, temi che vengono ripresi spesso dalla conduttrice nel corso delle puntate di “Storie italiane”.

