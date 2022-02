Alla situazione già preoccupante di Charlene di Monaco si aggiunge un nuovo pesante retroscena. Questa volta nel mirino il suo matrimonio: è emerso un tradimento.

Dal volto compromesso a seguito di un intervento chirurgico, alla sindrome di Rebecca, a una malattia misteriosa. In questi mesi sono state innumerevoli le indiscrezioni allarmanti ruotate intorno a Charlene di Monaco. Con il principato già molto in ansia, a destare scompiglio è una nuova rivelazione: questa volta nel mirino il matrimonio della Principessa e di Alberto scosso da un presunto tradimento.

Dallo scorso novembre ricoverata in una clinica svizzera, dopo l’anno passato in Africa sembra per via di una malattia mai rivelata, l’ex nuotatrice sta vivendo un periodo di forti difficoltà.

Lontana dai suoi gemellini, Gabrielle e Jacques, sta affrontando il lungo recupero: a tutto questo si aggiungono le continue fughe di notizie sul suo conto. Questa volta a monopolizzare l’attenzione un presunto tradimento nelle sue nozze con Alberto.

Su quest’ultimo solo poche settimane fa si era vociferato in merito a un rapporto extra coniugare con una fiamma brasiliana: questa volta invece la terza persona tra i due sarebbe legata a Charlene.

Charlene di Monaco con un altro uomo: spunta presunto tradimento

Alcune foto di Charlene di Monaco al fianco di un prete anglicano stanno monopolizzando l’attenzione. Queste sono apparse su Rooi Rose, magazine sudafricano, gettando la Principessa del dispiacere.

Secondo le indiscrezioni diffuse la consorte di Alberto potrebbe aver intrecciato un flirt con l’uomo al fianco del quale è stata pizzicata, scenario respinto dall’ex nuotatrice sospettosa di come questa soffiata possa essere arrivata ai media dalla cognata.

Tra lei e Carolina di Monaco, in questi giorni al fianco dei gemellini facendone le veci materne, non è mai scorso buon sangue, portando a tensioni. Tuttavia non sarebbe stata lei a diffondere questa scottante rivelazione, ma bensì un’ex di Alberto.

L’autrice di questa soffiata sarebbe invece l’hostess Nicole Coste, mamma di uno dei figli del reale, il 18enne Alexandre, da sempre sua rivale.