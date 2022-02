Mara Venier, pesante batosta: distante dal marito, il retroscena più triste

Spunta un retroscena inaspettato dalla vita sentimentale di Mara Venier: il rapporto con il marito Nicola è stato messo a dura prova, portandoli ad allontanarsi.

Giorni amari per Mara Venier costretta a incassare un duro colpo. La famosa conduttrice di origini veneziane, 71 anni, ha dovuto fare i conti con una pesante problematica che l’ha portata a un allontanamento dal marito Nicola Carraro.

Tra le coppie più amate e longeve dello spettacolo, sembra che i due abbiamo dovuto prendere le distanze in questi giorni, gettando la presentatrice di “Domenica In” nello sconforto totale.

Insieme da 21 anni, al fianco del marito ha vissuto parte della sua esistenza, condividendone gioie e dolori: compagno di vita l’ha sempre sostenuta in tutto questo tempo.

Un amore destinato a perdurare anno dopo anno portandoli a festeggiare traguardi e tappe importanti: tuttavia un pesante retroscena li ha portati a dividersi in un giorno cruciale.

Mara Venier, grande tristezza: separata dal marito nel giorno più importante

La Venier ha dovuto prendere le distanze dal compagno in questi giorni. Il motivo non sarebbe di natura sentimentale, ma bensì logistico: Nicola si trova infatti a Santo Domingo in questo periodo, mese del suo compleanno.

A causa delle restrizioni anticontagio, per la presentatrice non è stato possibile fare i bagagli e partire per festeggiare il suo amato. Tra la sua presenza nella platea del “Festival di Sanremo 2022” e la conduzione a “Domenica In”, è molto impegnata e a tutto questo si aggiungono le difficoltà determinate dal covid.

Nel dispiacere per l’accaduto, la 71enne ha dedicato un forte abbraccio virtuale al marito condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram.

“Dopo 21 anni è la prima volta che non siamo assieme il giorno del tuo compleanno…ho cercato di raggiungerti a Santo Domingo anche solo per un giorno ma tutto è complicato”, le dolci parole di Mara in accompagnamento di uno scatto in cui è ritratta intenta a festeggiare un compleanno da passato, trascorso al fianco del compagno.