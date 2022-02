Sanremo 2022, imbarazzo totale in studio: “Faccio pipì…”. Amadeus sconcertato

Sanremo 2022 si è concluso con la vittoria di Mahmood e Blanco ma non sono mancati i momenti imbarazzanti come uno in particolare…

La 72esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con la vittoria di Mahmood e Blanco con il brano “Brividi“. Il momento della premiazione è stata la ciliegina sulla torta di un evento che potrebbe aver segnato la rinascita nel post pandemia.

Amadeus ha concluso alla grande, facendo ricredere tutti i dubbiosi sulla sua terza performance all’altezza della situazione. E invece, dagli odiens registrati negli ultimi giorni si è avuta un’altra tipologia di conferma.

I numeri danno ragione al conduttore milanese, che è riuscito quasi da solo ad attirare tantissimi appassionati, sfiorando addirittura il record di ascolti prodotto quando al timone c’era una certa Raffaella Carrà.

A condire di emozioni e stupore il seguito della ‘cinque giorni’ sono stati anche alcuni momenti indimenticabili, oscillanti tra dinamiche sociali, crude realtà e momenti alquanto imbarazzanti sul palco dell’Ariston

Sanremo 2022, Amadeus non crede ai suoi occhi per quella ‘confessione’ fin troppo intima

Nella settimana del dopo Festival di Sanremo è diventata quasi un’abitudine analizzare e scegliere i momenti più motivazionali che hanno reso unico l’evento di caratura nazionale.

Amadeus si è detto felicissimo ed emozionato ad aver condotto alla perfezione e per la terza volta consecutiva, tre Festival molto diversi l’uno dall’altro. Dal vuoto degli spalti all’affollamento di visitatori in ogni ordine di posto, fino alla gestione delle dinamiche da palcoscenico, ripreso continuamente dalle telecamere.

E’ proprio quì che si concentra l’attenzione degli addetti, ovvero sui momenti più imbarazzanti che hanno rappresentato il filo conduttore di questa edizione.

Dalle performance a torso nudo di Achille Lauro alla pronuncia di “Papalina” e “Fantasanremo” con esibizioni da body building tra i protagonisti in gara spicca in maniera considerevole uno strano siparietto tra Amadeus e Dargen D’Amico.

Il rapper milanese di nuova generazione che sull’Ariston ha intonato il brano ultra effervescente dal titolo ‘Dove si balla’ ha messo in difficoltà il conduttore, incredulo di fronte ad una confessione fin troppo intima.

Il padrone di casa de “I Soliti Ignoti” chiedeva come mai Dargen indossava sempre gli occhiali da sole in diretta e se l’era capitato mai di toglierseli mentre cantava. Il cantante, dall’attitudine avvezza all’ironia e alla simpatia ha risposto con un secco “Sì, quando mi capita di andare a fare la pipì, per non sporcare…”.

Eravate collegati quella serata in cui si materializzò la confessione più sconcertante per Amadeus che per non approfondire il discorso ha ‘tagliato corto’ e dato seguito al Festival?