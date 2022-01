Beautiful, vi ricordate Stephanie Forrester? Ecco come è oggi – FOTO

Beautiful, vi ricordate Stephanie? Ecco come è diventata oggi la matriarca della famiglia Forrester.

È stata il personaggio più amato ed odiato di Beautiful, l’acerrima nemica di Brooke fin quasi alla sua morte. Si tratta di Stephanie Forrester, un vero e proprio pilastro di Beautiful e dell’universo delle soap opera in generale. La sua uscita di scena, nel gennaio del 2012, fu un colpo duro per la serie. Da allora le trame hanno talvolta riprodotto la dinamiche della madre intransigente che cerca di intromettersi nella vita dei figli (pensiamo per esempio a Quinn Fuller o Shauna Fulton), ma senza ottenere lo stesso risultato. Stephanie resta ad oggi una vera e propria leggenda.

Ma cosa ne è stato di Susan Flannery, la talentuosa attrice che la interpretava?

Susan Flannery, ecco cosa fa oggi la Stephanie Forrester di Beautiful

Susan Flannery ha oggi 82 anni e si è ritirata dalle scene dopo aver scoperto di soffrire di tumore al colon e fibromialgia. Nonostante il lungo calvario, l’attrice è riuscita a guarire dalla prima malattia e a tenere sotto controllo la seconda ed è oggi membro di diverse associazioni di raccolta fondi per simili patologie.

Non si sa molto della sua vita privata, se non che ha adottato una figlia, Blaise Flannery, che vive oggi in Australia. Quanto a possibili flirt o relazioni, tempo fa girava voce che avesse avuto una lunga storia d’amore con l’attrice Fannie Flagg. La notizia, tuttavia, non è mai stata confermata. In ambito lavorativo, invece, oltre alla carriera di attrice, la Flannery si è dedicata anche alla regia. Tra i suoi migliori lavori, The Groove, la soap opera Sentieri e la stessa Beautiful. L’attrice ha infatti diretto diversi episodi tra il 1996 e il 2004.

Una curiosità: Susan Flannery è l’attrice più premiata della soap. Ha vinto ben quattro Emmy Awards ed un prestigioso Golden Globe.