Manca sempre meno a “Sanremo 2022” e a “Storie italiane” sono già spuntati dei dettagli su alcuni concorrenti, ecco cosa è stato rivelato in diretta

E’ iniziata un’altra settimana e Eleonora Daniele è tornata con una nuova puntata di “Storie italiane” dove oltre a trattare temi di cronaca e attualità, ha concentrato l’attenzione sull’evento che tutti stanno aspettando: “Sanremo 2022”.

Per l’occasione ha invitato in studio Al Bano che oltre a parlare della sua esperienza con il Covid, ha rivelato alcuni dettagli sulla prossima edizione del Festival della musica.

“Storie italiane“, lo spoiler su “Sanremo 2022“

E’ tutto pronto per “Sanremo 2022”, la lista dei cantanti in gara è stata resa pubblica così come quella delle co-conduttrici di Amadeus e gli ospiti delle serate. Il sipario sta per aprirsi e il pubblico non vede l’ora che lo spettacolo abbia inizio, intanto però è in cerca di rivelazioni e ulteriori dettagli sul Festival.

A tal proposito, in diretta a “Storie italiane” la conduttrice ha riferito: “Al Bano diceva che il pezzo di Elisa dicono che deve essere bellissimo”. “Straordinario” ha aggiunto il cantante pugliese.

Candida Morvillo, in collegamento, ha aggiunto che il Corriere della Sera ha dato un sette e mezzo a Elisa e che anche la canzone di Massimo Ranieri è favolosa. Poi Al Bano ha continuato: “Li ascolteremo, è inutile stare ad indagare adesso”.

Inoltre, il cantante pugliese ha fatto una rivelazione che non è passata inosservata: avrebbe voluto fare una canzone insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri.

“Avremo un grande desiderio per Sanremo 2023, quindi attesa doppia, speriamo facciano il trio l’anno prossimo – ha affermato la giornalista in collegamento dopo aver sentito le parole dell’artista pugliese – in questa edizione ci sarebbe stato molto bene perché ci sono dei grandi leoni della musica italiana come Al Bano”.

Secondo la professionista “Sanremo 2022” è un’edizione equilibrata da un punto di vista della musica, visto che i concorrenti che vi partecipano sono un mix tra vecchie e nuove generazioni.