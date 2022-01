Nunzia De Girolamo, l’outfit della domenica da capogiro: che forme – FOTO

Nunzia De Girolamo ha trascorso una domenica speciale, ha conquistato il pubblico tra una trasmissione e l’altra, tutti i dettagli

Si è fatta conoscere come politica per poi trasformarsi in una conduttrice dal talento unico. Nella stagione televisiva 2021-2022 è stata alla guida del programma “Ciao maschio” ed oggi è una degli opinionisti di “Non è l’arena”. Stiamo parlando di Nunzia De Girolamo.

Molto attiva anche sui social, non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornata sia da un punto di vista lavorativo che personale. Il 16 gennaio è stata ospite in due trasmissioni dove ha mostrato tutta la sua bellezza con dei look unici.

Nunzia De Girolamo, outfit strepitoso per un’occasione speciale – FOTO

