La Regina Elisabetta si è aggiudicata un record assoluto a seguito del quale ha vissuto giorni intensi. Trepidazione a Palazzo.

Gioia, festeggiamenti ed emozioni travolgenti. Sono giorni di entusiasmo e commozione per la Royal Family a seguito di un record conquistato dalla Regina Elisabetta. La Sovrana, quasi 96 anni, è la reale dei Windsor con la corona sulla testa da più tempo.

Scavalcando il Re Sole, Luigi XIV di Francia, ha festeggiato in questi giorni ben 7 decenni sul trono diventando la monarca più longeva della storia britannica.

Ha superando persino la Regina Vittoria che ha ricoperto il ruolo di Sua Maestà per ben 63 anni. Un record sbalorditivo che Elisabetta ha festeggiato nella dimora di Norfolk, Sandringham House.

Regina Elisabetta: festeggiamenti travolgenti per il record sbalorditivo

Sovrana inglese più longeva, Elisabetta ha celebrato l’importante traguardo al fianco dei suoi cari, anche se il vuoto lasciato dal marito Filippo, mancato lo scorso aprile, si è fatto sentire durante il ricevimento.

Ricevimento in cui è stata protagonista una mega torta in onore di Sua Maestà: proprio lei si è apprestata a fare il primo taglio con indosso un abito sui toni del celeste, mostrandosi in forma smagliante e molto sorridente.

Si è trattato dell’evento con il maggior numero di persone a cui la Monarca ha preso parte dallo scorso ottobre: tra la pandemia e le sue problematiche di salute negli ultimi mesi è stata spesso costretta a rinunciare agli incontri in presenza, prediligendo quelli online.

La cerimonia è avvenuta ieri, 6 febbraio, giorno del decesso del padre Giorgio V nel 1952 in cui la Sovrana, all’epoca 25 anni, ha preso le redini del Regno Unito.

Dopo questa bella festa l’aspettano mesi impegnativi in quanto in primavera sono previste le celebrazioni del Giubileo di Platino: andranno così in scena una serie di festeggiamenti pubblici, volti a omaggiare il 70esimo anniversario sul trono.