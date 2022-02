Gianni Morandi ha vissuto emozioni magiche all’Ariston, conquistato tutti: tuttavia emerge un retroscena che lo vede aver vissuto attimi di tensione con un altro big in gara.

Forti e travolgenti emozioni hanno accompagnato Gianni Morandi durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022. Lo storico cantate, 77 anni, è stato uno dei protagonisti indiscussi della kermesse incantando il pubblico con il brano “Apri tutte le porte”, scritto da Jovanotti, tanto da classificarsi al terzo posto.

Conquistato così il podio, ha lasciato il segno nella 72esima edizione della manifestazione, tra le più seguite nel palinsesto italiano. Un’esperienza svoltati al meglio per il cantante, dimostrando ancora una volta così il suo talento e la sua verve.

Terminata l’edizione, quest’anno da ascolti da record, non sono mancate le rivelazioni su retroscena e indiscrezioni. Tra queste spunta un accadimento inaspettato che sembra tuttavia aver portato l’artista a momenti di tensione con un altro big in gara.

I dissidi tra il 77enne e questo cantante stanno catturando l’attenzione del web, scatenando il pubblico sui vari social.

Gianni Morandi: tensione con un big di Sanremo 2022

Il big in questione con cui Morandi si sarebbe scontrato è Irama. Classificato dopo di lui, in quarta posizione con il brano “Ovunque sarai”, già in questi giorni a catalizzare l’attenzione il video diventato virale in cui Gianni si scusa con il 26enne per averli rubato il podio. Scuse che hanno gettato nell’imbarazzo totale il cantautore che ha ribattuto con il commento: “Macché, macché”.

Arrivano inoltre altre riprese dal dietro le quinte che hanno stupito ancora di più il pubblico: immagini in cui Morandi riprende Irama, dimenticatosi la tonalità della sua canzone.

“Ma le devi sapere queste cose”, le parole del 77enne che tuttavia non hanno destato molta preoccupazione nell’ex concorrente di Amici rimasto impassibile.

Anche questo video si è diffuso molto sul web, scatenando una pioggia di commenti tra cui molti ironici.