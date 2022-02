Diletta Leotta ha sconvolto la domenica dei suoi followers condividendo una fotografia strepitosa: la siciliana le mostra e blocca tutto.

La bellezza e l’esplosività di Diletta Leotta continuano a conquistare gli utenti del web con facilità disarmante. La siciliana è una bomba provocante e il suo corpo è marmoreo e fa viaggiare veloci le fantasie degli ammiratori. Il volto di Dazn, in questo turno di campionato, è stato allo Stadium e ha sfoggiato un outfit di colore bianco che ha mandato in visibilio tutto. Ogni volta che va su un campo della nostra serie A, anche tutti gli occhi dei tifosi presenti allo stadio posano su di lei.

Questa sera, la Leotta ha postato un’immagine che ha catturato veramente gli occhi di tutti. In questa serata di febbraio, la nativa di Catania ha avuto la brillante idea di metterle in mostra: come prevedibile, il web è andato in tilt.

Diletta Leotta le mostra: spettacolo da bollino rosso

Diletta, poco fa, ha postato uno scatto su Instagram che ha lasciato tutti senza parole. Stando a quanto si legge in didascalia, la giornalista è uscita per una cena con gli amici. Per l’occasione, la conduttrice ha optato ovviamente per un outfit meraviglioso. Nella foto condivisa online, la siciliana ha aperto tutto restando solo con una magliettina bianca tutta scollata.

Il suo décolleté fuoriesce pericolosamente e regala una visione non adatta ai deboli di cuore. Diversi ammiratori stanno commentando con enfasi, rivelando di aver zoomato per non perdersi lo spettacolo rovente. Il post, in breve tempo, ha superato la soglia dei 100mila cuoricini: i contenuti della giornalista non passano mai inosservati. Le sue curve pazzesche, così in primo piano, fanno stropicciare gli occhi dei followers. Il web è pazzo di lei e lei ricambia l’amore ricevuto condividendo fotografie devastanti. “Le due gemelle stanno su da sole?” la domanda piccante di un utente. “Le gemelle sempre in forma”, ha scritto invece un altro.