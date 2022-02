“Sembrano le colline alle spalle del Giardino di Boboli!” oserà qualcuno, ma avrà ragione? L’attrice Francesca Inaudi dona un ritratto di sè mozzafiato.

Tra Sole e preannunciate saette, in questa incerta giornata di metà febbraio, la carismatica e talentuosa attrice classe 1977, Francesca Inaudi, ha desiderato proporre al suo pubblico un’immagine di sé totalmente inattesa. Un indizio? Lo svelerà lei stessa, dapprima, nella sua descrizione: “Bring the fire, I am a phoenix“.

Con un amore indissolubile per la recitazione, l’attrice esordisce nel ’96 a teatro. Dopo la messa in scena de “L’avaro” di Molière, seguiranno tante altre rappresentazioni. Sino all’estremamente prolifico approdo, in contemporanea, sul grande e piccolo schermo. Ad ogni modo, oggi per l’interprete dell’indimenticabile Irene Valli, le sorprese non finiscono qui. L’attrice è pronta a svelare un piccolo segreto di beauty alle sue ammiratrici più curiose. Vediamo ora, più nei dettagli, di cosa si tratta.

“Complimenti” Francesca Inaudi il nude al Sole la rende meravigliosa, brucia come una fenice – FOTO

Si punta all’assenza di make-up e ad un ambito effetto nude. E’ questa la prima conquista della nata sotto il segno del Sagittario, per una “Happy Sunday” da ricordare. Francesca appare in primo piano. Lo sfondo, incredibilmente suggestivo, su colline verdi e natura incontaminata. Cosa desiderare di più? E’ questo che sembra suggerire ai suoi fan, nel tardo pomeriggio, l’attrice ai suoi fan su Instagram.

Nel frattempo, nonostante ancora non si conosca con precisione il luogo del suo indugiare al Sole, Firenze resta l’unico punto di riferimento volontariamente rivelato al pubblico in rete dall’attrice di origini senesi. I “complimenti“, ad ogni modo, non mancheranno. Di seguito al contenuto una fragorosa standing ovation farà da perfetto sottofondo.

“La mia attrice preferita“, aggiungerà una fan poco più tardi, dedicandole tutta la sua ammirazione. E ancora: “ti adoro dai tempi di Distretto Di Polizia 6“.

La chicca del momento? Sicuramente l’iconico paio di occhiali da sole indossati dalla “meravigliosa” Francesca. A forma quadrangolare, dalle lenti rosate, e dai toni particolarmente vintage, risultano difatti essere stati realizzati dal noto brand @ladyjanebvintage.