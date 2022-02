La notizia che tutti i fan della bellissima Clizia Incorvaia stavano aspettando da mesi ha finalmente fatto la sua entrata ad effetto.

Un’emozione da riempire di gioia il cuore della modella e influencer, Clizia Incorvaia, quanto tutto il suo vasto seguito in rete. La penisola è ormai in fibrillazione dopo aver ricevuto l’annuncio da parte del suo fidanzato, dall’epoca del “Grande Fratello Vip” nella sua quinta edizione, Paolo Ciavarro.

Originaria di Pordenone, e profondamente innamorata della sua Sicilia, Clizia fa il suo ingresso sotto i riflettori partecipando alla realizzazione del videoclip musicale di Paolo Meneguzzi. La canzone, dal titolo di “Guardami negli occhi” e uscita sulle scene nel lontano 2003, la vede come sua giovanissima e indimenticabile protagonista.

“Congratulazioni ragazzi” Clizia Incorvaia l’annuncio che tutti stavano aspettando: la FOTO è commovente

La biondissima, nata sotto il segno della Bilancia, ha condiviso, poche ore fa su Instagram, il fatidico ritratto di coppia. Ma, a ben vedere del suo pubblico, la vera sorpresa è in primo piano. Ebbene, non sono più in due. “Benvenuto al mondo“, scrive perciò Clizia abbandonandosi alla felicità del momento.

Ieri sera, a Roma e con grande gioia della sua famiglia, è nato il piccolo Gabriele. La data riportata infatti dalla modella in didascalia, “19/2/2022“, dà ufficialmente inizio al sodalizio della loro triplice unione. “Che meraviglia“, i fan della coppia non riusciranno a trattenere la commozione di fronte ad una scena di così disarmante dolcezza.

A rivolgere gli auguri più sentiti, oltre ai loro fan, saranno anche molte personalità appartenenti al mondo dello spettacolo. In primis, la conduttrice, giornalista e scrittrice Francesca Barra. “Ti ho sognata questa notte!“, scrive la scrittrice anche lei da poco diventata mamma di Atena. “Me lo sentivo“.

Invece, per concludere in altrettanta bellezza il largo giro di felicitazioni rivolte alla coppia di neo-genitori sarà anche la celebre attrice, di origini umbre, Laura Chiatti. “Congratulazione ragazzi“.