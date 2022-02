Elisa Isoardi si abbandona alla follia in diretta dalla sua abitazione. I fan restano stravolti dal suo contenuto. E’ la prima volta.

L’ex modella e naufraga a “L’Isola Dei Famosi”, Elisa Isoardi, ha da tempo messo in pausa il suo percorso di conduttrice per dedicarsi a moltissime altre attività. Ricette, benessere, viaggi, ma non solo. Il meglio di sé stessa, però, è stato rivelato soltanto pochi minuti fa. Attraverso la pubblicazione di un video sconvolgente.

Dal 1998 ad oggi, Elisa ha raggiunto una popolarità senza limiti. Dal suo esordio di modella con “Miss Muretto” e “Miss Italia“, sino al recente trionfo sul piccolo schermo a “Ballando Con Le Stelle“, nel 2020. Inviata, conduttrice e opinionista per molte trasmissioni televisive, ora ha deciso di tirare per un momento il freno a mano. Ora, scopriamo cosa ha combinato quest’oggi, 20 febbraio, la sorprendente nata sotto il segno del Capricorno.

“Dai vatti a vestire” Elisa Isoardi che baldoria: mai vista così – VIDEO sconvolgente

PER VEDERE ELISA ISOARDI “SCONVOLGENTE”, VAI SU SUCCESSIVO.